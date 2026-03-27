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PF faz operação em Fortaleza e outras capitais contra irregularidades em postos de combustíveis

O objetivo é identificar práticas como aumento irregular de preços nas bombas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Legenda: Operação ocorre em Fortaleza e outras regiões do país.
Foto: Divulgação/PF

A Força-Tarefa para Monitoramento e Fiscalização do Mercado de Combustíveis realiza, nesta sexta-feira (27), uma operação em Fortaleza e em capitais de outros 10 estados, além do Distrito Federal, para apurar possíveis irregularidades em postos de combustíveis.

A ação conta com a participação da Polícia Federal, da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

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A força de segurança ainda não deu detalhes sobre autuações realizadas na capital cearense. 

Irregularidades verificadas

O objetivo é identificar práticas como aumento irregular de preços nas bombas, alinhamento de valores entre empresas concorrentes e outras condutas que possam prejudicar os consumidores.

Segundo a força-tarefa, eventuais irregularidades que indiquem crimes contra a ordem tributária, econômica ou contra as relações de consumo serão encaminhadas à Polícia Federal, responsável por apurar a autoria e a materialidade dos fatos.

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