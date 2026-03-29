100 cidades do Ceará têm aviso de ‘perigo potencial’ para chuvas intensas neste domingo (29)
Aviso do Inmet prevê precipitações de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h.
Cem municípios do Ceará estão sob aviso de “perigo potencial” para chuvas intensas neste domingo (29), conforme alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O indicativo é válido durante todo o dia, até as 23h59.
De acordo com o órgão, as precipitações podem variar entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 mm no dia, acompanhadas de ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h. Apesar da classificação indicar baixo grau de severidade, há risco de alagamentos, queda de galhos de árvores, descargas elétricas e interrupções pontuais no fornecimento de energia.
O alerta abrange áreas do Norte e Noroeste Cearense, Região Metropolitana de Fortaleza, Sertões e Jaguaribe, atingindo tanto municípios litorâneos quanto cidades do Interior.
Na Região Metropolitana, estão incluídas cidades como Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Eusébio, Aquiraz, Horizonte, Pacajus e Pacatuba. Já no Interior, o aviso alcança municípios como Sobral, Itapipoca, Aracati, Camocim, Acaraú, Russas, Morada Nova, Tianguá, São Benedito e Viçosa do Ceará, entre outros (veja lista completa abaixo).
Previsão do tempo
De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), para este domingo, a tendência é de céu entre nublado e parcialmente nublado, com chuvas de intensidade fraca a moderada durante a madrugada e a manhã, especialmente no Centro-Sul do Estado, além de áreas do Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, norte da região Jaguaribana e Maciço de Baturité.
Ao longo da tarde, a maior concentração de nebulosidade deve se deslocar para o noroeste do Ceará, enquanto, à noite, há previsão de chuvas no Sertão Central e Inhamuns, com intensidade variando de fraca a ocasionalmente moderada.
A Funceme aponta ainda que as precipitações estão associadas a efeitos locais, como temperatura, umidade, relevo e ventos vindos do oceano, além da atuação da própria ZCIT e de sistemas em altos níveis da atmosfera.
Veja a lista completa de municípios sob aviso de 'perigo potencial' do Inmet:
- Acarape
- Acaraú
- Alcântaras
- Amontada
- Apuiarés
- Aquiraz
- Aracati
- Aracoiaba
- Aratuba
- Barreira
- Barroquinha
- Baturité
- Beberibe
- Bela Cruz
- Camocim
- Canindé
- Capistrano
- Caridade
- Cariré
- Carnaubal
- Cascavel
- Caucaia
- Chaval
- Chorozinho
- Coreaú
- Cruz
- Eusébio
- Forquilha
- Fortaleza
- Fortim
- Frecheirinha
- General Sampaio
- Graça
- Granja
- Groaíras
- Guaiúba
- Guaraciaba do Norte
- Guaramiranga
- Hidrolândia
- Horizonte
- Ibaretama
- Ibiapina
- Icapuí
- Ipu
- Irauçuba
- Itaiçaba
- Itaitinga
- Itapajé
- Itapipoca
- Itapiúna
- Itarema
- Itatira
- Jaguaruana
- Jijoca de Jericoacoara
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Meruoca
- Miraíma
- Morada Nova
- Moraújo
- Morrinhos
- Mucambo
- Mulungu
- Ocara
- Pacajus
- Pacatuba
- Pacoti
- Pacujá
- Palhano
- Palmácia
- Paracuru
- Paraipaba
- Paramoti
- Pentecoste
- Pindoretama
- Pires Ferreira
- Quixeré
- Redenção
- Reriutaba
- Russas
- Santana do Acaraú
- Santa Quitéria
- São Benedito
- São Gonçalo do Amarante
- São Luís do Curu
- Senador Sá
- Sobral
- Tejuçuoca
- Tianguá
- Trairi
- Tururu
- Ubajara
- Umirim
- Uruburetama
- Uruoca
- Varjota
- Viçosa do Ceará
Recomendações do Inmet
Diante da previsão, o Inmet orienta que a população adote cuidados durante as chuvas e possíveis rajadas de vento.
Entre as recomendações estão:
- Evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas;
- Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante tempestades.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.