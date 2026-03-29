100 cidades do Ceará têm aviso de ‘perigo potencial’ para chuvas intensas neste domingo (29)

Cem municípios do Ceará estão sob aviso de “perigo potencial” para chuvas intensas neste domingo (29), conforme alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O indicativo é válido durante todo o dia, até as 23h59.

De acordo com o órgão, as precipitações podem variar entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 mm no dia, acompanhadas de ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h. Apesar da classificação indicar baixo grau de severidade, há risco de alagamentos, queda de galhos de árvores, descargas elétricas e interrupções pontuais no fornecimento de energia.

O alerta abrange áreas do Norte e Noroeste Cearense, Região Metropolitana de Fortaleza, Sertões e Jaguaribe, atingindo tanto municípios litorâneos quanto cidades do Interior.

Na Região Metropolitana, estão incluídas cidades como Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Eusébio, Aquiraz, Horizonte, Pacajus e Pacatuba. Já no Interior, o aviso alcança municípios como Sobral, Itapipoca, Aracati, Camocim, Acaraú, Russas, Morada Nova, Tianguá, São Benedito e Viçosa do Ceará, entre outros (veja lista completa abaixo).

Previsão do tempo

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), para este domingo, a tendência é de céu entre nublado e parcialmente nublado, com chuvas de intensidade fraca a moderada durante a madrugada e a manhã, especialmente no Centro-Sul do Estado, além de áreas do Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, norte da região Jaguaribana e Maciço de Baturité.

Ao longo da tarde, a maior concentração de nebulosidade deve se deslocar para o noroeste do Ceará, enquanto, à noite, há previsão de chuvas no Sertão Central e Inhamuns, com intensidade variando de fraca a ocasionalmente moderada.

A Funceme aponta ainda que as precipitações estão associadas a efeitos locais, como temperatura, umidade, relevo e ventos vindos do oceano, além da atuação da própria ZCIT e de sistemas em altos níveis da atmosfera.

Veja a lista completa de municípios sob aviso de 'perigo potencial' do Inmet:

Acarape Acaraú Alcântaras Amontada Apuiarés Aquiraz Aracati Aracoiaba Aratuba Barreira Barroquinha Baturité Beberibe Bela Cruz Camocim Canindé Capistrano Caridade Cariré Carnaubal Cascavel Caucaia Chaval Chorozinho Coreaú Cruz Eusébio Forquilha Fortaleza Fortim Frecheirinha General Sampaio Graça Granja Groaíras Guaiúba Guaraciaba do Norte Guaramiranga Hidrolândia Horizonte Ibaretama Ibiapina Icapuí Ipu Irauçuba Itaiçaba Itaitinga Itapajé Itapipoca Itapiúna Itarema Itatira Jaguaruana Jijoca de Jericoacoara Maracanaú Maranguape Marco Martinópole Massapê Meruoca Miraíma Morada Nova Moraújo Morrinhos Mucambo Mulungu Ocara Pacajus Pacatuba Pacoti Pacujá Palhano Palmácia Paracuru Paraipaba Paramoti Pentecoste Pindoretama Pires Ferreira Quixeré Redenção Reriutaba Russas Santana do Acaraú Santa Quitéria São Benedito São Gonçalo do Amarante São Luís do Curu Senador Sá Sobral Tejuçuoca Tianguá Trairi Tururu Ubajara Umirim Uruburetama Uruoca Varjota Viçosa do Ceará

Recomendações do Inmet

Diante da previsão, o Inmet orienta que a população adote cuidados durante as chuvas e possíveis rajadas de vento.

Entre as recomendações estão:

Evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas;

Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante tempestades.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.