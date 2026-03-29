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100 cidades do Ceará têm aviso de ‘perigo potencial’ para chuvas intensas neste domingo (29)

Aviso do Inmet prevê precipitações de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Céu nublado com nuvens carregadas em uma foto aberta.
Legenda: Funceme aponta a tendência de chuvas distribuídas pelo Estado.
Foto: Helene Santos.

Cem municípios do Ceará estão sob aviso de “perigo potencial” para chuvas intensas neste domingo (29), conforme alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O indicativo é válido durante todo o dia, até as 23h59.

De acordo com o órgão, as precipitações podem variar entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 mm no dia, acompanhadas de ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h. Apesar da classificação indicar baixo grau de severidade, há risco de alagamentos, queda de galhos de árvores, descargas elétricas e interrupções pontuais no fornecimento de energia.

O alerta abrange áreas do Norte e Noroeste Cearense, Região Metropolitana de Fortaleza, Sertões e Jaguaribe, atingindo tanto municípios litorâneos quanto cidades do Interior.

Na Região Metropolitana, estão incluídas cidades como Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Eusébio, Aquiraz, Horizonte, Pacajus e Pacatuba. Já no Interior, o aviso alcança municípios como Sobral, Itapipoca, Aracati, Camocim, Acaraú, Russas, Morada Nova, Tianguá, São Benedito e Viçosa do Ceará, entre outros (veja lista completa abaixo).

Previsão do tempo

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), para este domingo, a tendência é de céu entre nublado e parcialmente nublado, com chuvas de intensidade fraca a moderada durante a madrugada e a manhã, especialmente no Centro-Sul do Estado, além de áreas do Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, norte da região Jaguaribana e Maciço de Baturité.

Ao longo da tarde, a maior concentração de nebulosidade deve se deslocar para o noroeste do Ceará, enquanto, à noite, há previsão de chuvas no Sertão Central e Inhamuns, com intensidade variando de fraca a ocasionalmente moderada.

A Funceme aponta ainda que as precipitações estão associadas a efeitos locais, como temperatura, umidade, relevo e ventos vindos do oceano, além da atuação da própria ZCIT e de sistemas em altos níveis da atmosfera.

Veja a lista completa de municípios sob aviso de 'perigo potencial' do Inmet:

  1. Acarape
  2. Acaraú
  3. Alcântaras
  4. Amontada
  5. Apuiarés
  6. Aquiraz
  7. Aracati
  8. Aracoiaba
  9. Aratuba
  10. Barreira
  11. Barroquinha
  12. Baturité
  13. Beberibe
  14. Bela Cruz
  15. Camocim
  16. Canindé
  17. Capistrano
  18. Caridade
  19. Cariré
  20. Carnaubal
  21. Cascavel
  22. Caucaia
  23. Chaval
  24. Chorozinho
  25. Coreaú
  26. Cruz
  27. Eusébio
  28. Forquilha
  29. Fortaleza
  30. Fortim
  31. Frecheirinha
  32. General Sampaio
  33. Graça
  34. Granja
  35. Groaíras
  36. Guaiúba
  37. Guaraciaba do Norte
  38. Guaramiranga
  39. Hidrolândia
  40. Horizonte
  41. Ibaretama
  42. Ibiapina
  43. Icapuí
  44. Ipu
  45. Irauçuba
  46. Itaiçaba
  47. Itaitinga
  48. Itapajé
  49. Itapipoca
  50. Itapiúna
  51. Itarema
  52. Itatira
  53. Jaguaruana
  54. Jijoca de Jericoacoara
  55. Maracanaú
  56. Maranguape
  57. Marco
  58. Martinópole
  59. Massapê
  60. Meruoca
  61. Miraíma
  62. Morada Nova
  63. Moraújo
  64. Morrinhos
  65. Mucambo
  66. Mulungu
  67. Ocara
  68. Pacajus
  69. Pacatuba
  70. Pacoti
  71. Pacujá
  72. Palhano
  73. Palmácia
  74. Paracuru
  75. Paraipaba
  76. Paramoti
  77. Pentecoste
  78. Pindoretama
  79. Pires Ferreira
  80. Quixeré
  81. Redenção
  82. Reriutaba
  83. Russas
  84. Santana do Acaraú
  85. Santa Quitéria
  86. São Benedito
  87. São Gonçalo do Amarante
  88. São Luís do Curu
  89. Senador Sá
  90. Sobral
  91. Tejuçuoca
  92. Tianguá
  93. Trairi
  94. Tururu
  95. Ubajara
  96. Umirim
  97. Uruburetama
  98. Uruoca
  99. Varjota
  100. Viçosa do Ceará

Recomendações do Inmet

Diante da previsão, o Inmet orienta que a população adote cuidados durante as chuvas e possíveis rajadas de vento.

Entre as recomendações estão:

  • Evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas;
  • Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante tempestades.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

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