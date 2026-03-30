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Pix fora do ar? Clientes do Banco do Brasil relatam instabilidade

A maior dificuldade é para concluir as transferências.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:52)
Negócios
Fachada do Banco do Brasil.
Legenda: O problema foi observado por clientes do Banco do Brasil.
Foto: Shutterstock/Alf Ribeiro.

Clientes do Banco do Brasil relatam instabilidade no Pix nesta segunda-feira (30). Segundo o DownDetector, que monitora problemas em tempo real em serviços online, a maior dificuldade é para concluir transferências.

O pico das reclamações foi por volta de 12h10, com mais de 237 reportes, mas seguiu alto no início desta tarde.

Em comunicado enviado ao portal TecMundo, a instituição financeira reconheceu a falha e disse que tenta restabelecer o serviço. "O Banco do Brasil informa que o Pix Pagamento está momentaneamente indisponível. O BB lamenta o ocorrido e atua para restabelecer o serviço com a maior brevidade possível", informou.

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