Receita Federal realiza leilão de eletrônicos em Fortaleza e São Gonçalo do Amarante

A Receita Federal iniciou, às 8h desta segunda-feira (23), o recebimento de propostas para o primeiro leilão eletrônico de 2026, com mercadorias armazenadas em Fortaleza e São Gonçalo do Amarante. Ao todo, são 242 lotes com itens como veículos, smartphones, relógios, fones de ouvido e acessórios eletrônicos.

O prazo para envio de propostas segue até as 21h do dia 27 de março. A sessão pública de classificação está marcada para as 9h do dia 30, enquanto a fase de lances começa às 10h do mesmo dia.

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Entre os principais produtos disponíveis, há grande volume de celulares de diferentes marcas e modelos, especialmente:

iPhones e aparelhos da linha Xiaomi;

Smartwatches;

Caixas de som;

Fones de ouvido;

Carregadores;

Acessórios, entre outros equipamentos eletrônicos;

Também há lotes com veículos e itens diversos.

De acordo com o edital, os produtos são resultado de apreensões, abandono ou aplicação de pena de perdimento, e a comercialização pode ter restrições em alguns casos.

VIsitação de lotes

A visitação presencial aos lotes pode ser feita entre os dias 23 e 27 de março, em locais indicados no edital, incluindo pontos em Fortaleza, São Gonçalo do Amarante, São Luís e Teresina. Já a retirada dos itens arrematados deverá ocorrer em até 30 dias após o leilão.

Para participar, o interessado deve acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), no site da Receita Federal, utilizando conta Gov.br com nível prata ou ouro, e selecionar o leilão disponível para Fortaleza.

Segundo a Receita Federal, a iniciativa contribui para a regularização de mercadorias, combate à concorrência desleal e estímulo à economia formal, ao destinar produtos apreendidos de forma legal.