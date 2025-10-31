Pessoas físicas com dívidas de bancos ou financeiras podem participar
Programa Jornada do Crédito do Sebrae apresenta aprendizados sobre finanças e como selecionar a forma mais adequada de crédito para a empresa
Iran Alves mantinha o negócio aberto 24 horas por dia aos fins de semana até realizar o sonho de “ser grande”
Hoje instalado em uma estrutura de 16 mil metros quadrados, o empreendimento implantou diversas inovações que hoje são características das barracas da Praia da Futuro. Episódio é o 4º da série 'Por Dentro do Negócio'
Fundador da rede de lojas, Pedro Freitas foi para o Sul do País de pau-de-arara e retornou para a terra natal anos depois, já dono do próprio negócio. Episódio é o 3º da série 'Por Dentro do Negócio'
"O meu grande sonho não era a escola e eu preciso reconhecer isso”, relata Oto de Sá Cavalcante. É o segundo episódio da série Por Dentro do Negócio.
Sob o comando de Bruno Girão, a indústria de laticínios processa diariamente 850 mil litros de leite produzidos no sertão do Ceará. A história da empresa Betânia faz parte da série de matérias 'Por Dentro do Negócios'