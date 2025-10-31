Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

renegociar dívidas

Negócios

Mutirão de negociação de dívidas começa nesta terça-feira (1º); veja como participar

Pessoas físicas com dívidas de bancos ou financeiras podem participar

Redação 31 de Outubro de 2022

Negócios

Negócios investem em aprendizado sobre crédito e aplicam melhorias nas empresas

Programa Jornada do Crédito do Sebrae apresenta aprendizados sobre finanças e como selecionar a forma mais adequada de crédito para a empresa

Agência de Conteúdo DN 01 de Dezembro de 2021

Negócios

Dono da Costa Mendes já dormiu na padaria, perdeu o estoque em incêndio e hoje tem 4 lojas

Iran Alves mantinha o negócio aberto 24 horas por dia aos fins de semana até realizar o sonho de “ser grande”

Camila Marcelo 09 de Outubro de 2019

Negócios

Pioneira da ‘quinta do caranguejo’, a barraca Itapariká surgiu de uma brincadeira em família

Hoje instalado em uma estrutura de 16 mil metros quadrados, o empreendimento implantou diversas inovações que hoje são características das barracas da Praia da Futuro. Episódio é o 4º da série 'Por Dentro do Negócio'

Redação 02 de Outubro de 2019

Negócios

Casa Freitas: de camelô em São Paulo à maior rede varejista do Ceará, com lojas em quatro estados

Fundador da rede de lojas, Pedro Freitas foi para o Sul do País de pau-de-arara e retornou para a terra natal anos depois, já dono do próprio negócio. Episódio é o 3º da série 'Por Dentro do Negócio'

Camila Marcelo 25 de Setembro de 2019

Negócios

Ari de Sá: do empréstimo para manter a escola a um negócio de R$ 2,2 bi com ações na Bolsa dos EUA

"O meu grande sonho não era a escola e eu preciso reconhecer isso”, relata Oto de Sá Cavalcante. É o segundo episódio da série Por Dentro do Negócio.

Ingrid Rodrigues 18 de Setembro de 2019

Negócios

Criadora do 'Bat Gut', Betânia agora quer faturar R$ 1 bi com novas apostas

Sob o comando de Bruno Girão, a indústria de laticínios processa diariamente 850 mil litros de leite produzidos no sertão do Ceará. A história da empresa Betânia faz parte da série de matérias 'Por Dentro do Negócios'

Camila Marcelo 11 de Setembro de 2019