Mutirão de negociação de dívidas começa nesta terça-feira (1º); veja como participar

Os consumidores podem negociar dívidas a partir desta terça-feira (1º), no tradicional Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira.

A iniciativa conjunta da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), Banco Central do Brasil, Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Procons de todo o país ocorre até 30 de novembro.

Conforme o Mapa de Inadimplência do Serasa, o Brasil registrou mais de 67 milhões de pessoas inadimplentes em agosto de 2022. O mutirão dá oportunidade de o consumidor negociar dívidas com o banco e reequilibrar suas finanças.

Como participar?

Podem participar do mutirão pessoas físicas com dívidas que não possuem bens dados em garantia, que estejam em atraso e tenham sido contraídas de bancos ou financeiras.

É possível iniciar a negociação na plataforma de mediação ConsumidorGovBr, criada pela Senacon que conta com a adesão de mais de 160 instituições financeiras. O banco tem o prazo de 10 dias para analisar a solicitação e apresentar uma proposta.

Também é possível negociar entrando em contato diretamente com o banco ou financeira, nos canais oficiais das instituições.

Na página do mutirão, o consumidor também encontra informações sobre organização financeira e como evitar o superendividamento. Para saber quais as suas dívidas, basta acessar o site do Banco Central.

Pessoas com pagamentos em dia, mas que sabem que vão atrasar parcelas futuramente, devem procurar diretamente o banco ou a financeira. Dívidas com lojas e outras empresas também não podem ser negociadas no mutirão.

No último Mutirão de Negociação e Orientação Financeira, que durou 25 dias – de 07 a 31 de março – 1,7 milhão de contratos foram renegociados, trazendo alívio financeiro imediato para empresas e consumidores endividados.

