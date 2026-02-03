Diário do Nordeste
ChatGPT fora do ar? Usuários apontam instabilidade nesta terça (3)

Queda do sistema foi registrada em diversos países.

Imagem do Chat gpt para matéria sobre sistema fora do ar.
Legenda: A instabilidade foi registrada na tarde desta terça-feira (3).
Foto: Shutterstock/Primakov.

Os usuários da plataforma ChatGPT, desenvolvido pela empresa de tecnologia OpenAI, relataram instabilidade no sistema na tarde desta terça-feira (3). Às 17h20, o Downdetector, empresa que monitora registros de reclamações, contabilizou 1,6 mil notificações relacionados à instabilidade do chatbot de inteligência artificial.

Durante conversa com o ChatGPT, os internautas citaram o aparecimento da mensagem "Hmm...alguma coisa parece ter dado errado" (tradução da frase em inglês: "Hmm...something seems to have gone wrong").

Muitos usuários pensaram que o problema estava com a pergunta elaborada ou com a própria internet. Essa queda também foi registrada em outros países. 

Reação dos usuários

A queda do sistema da OpenAI foi registrada em diversas partes do mundo. No X, internautas brincaram com a dependência criada com o sistema.

"O ChatGPT acabou de cair e as pessoas estão usando seus dicionários para corrigir a gramática", escreveu um, enquanto outro publicou: "O ChatGPT caiu...a gente vai ter que usar nossos próprios cérebros agora". 

