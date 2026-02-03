ChatGPT fora do ar? Usuários apontam instabilidade nesta terça (3)

Os usuários da plataforma ChatGPT, desenvolvido pela empresa de tecnologia OpenAI, relataram instabilidade no sistema na tarde desta terça-feira (3). Às 17h20, o Downdetector, empresa que monitora registros de reclamações, contabilizou 1,6 mil notificações relacionados à instabilidade do chatbot de inteligência artificial.

Durante conversa com o ChatGPT, os internautas citaram o aparecimento da mensagem "Hmm...alguma coisa parece ter dado errado" (tradução da frase em inglês: "Hmm...something seems to have gone wrong").

Muitos usuários pensaram que o problema estava com a pergunta elaborada ou com a própria internet. Essa queda também foi registrada em outros países.

Reação dos usuários

A queda do sistema da OpenAI foi registrada em diversas partes do mundo. No X, internautas brincaram com a dependência criada com o sistema.

"O ChatGPT acabou de cair e as pessoas estão usando seus dicionários para corrigir a gramática", escreveu um, enquanto outro publicou: "O ChatGPT caiu...a gente vai ter que usar nossos próprios cérebros agora".