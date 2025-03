Web aponta 'alfinetada' de Giovanna Lancellotti em Paolla Oliveira após desfile na Sapucaí

A atriz Giovanna Lancellotti usou as redes sociais, nessa segunda-feira (10), para compartilhar um vídeo do samba-enredo da escola Beija-Flor de Nilópolis, vencedora do Carnaval carioca de 2025, durante o desfile das campeãs na Marquês de Sapucaí. Na legenda da postagem, a atriz escreveu: "Ouviu agora?".

A publicação gerou interpretações imediatas e foi vista como uma resposta a Paolla Oliveira, rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio. Durante o desfile das campeãs, Paolla esteve ao lado do Mestre Fafá e, insatisfeita com a nota da escola no quesito bateria, desabafou: "Ouviu agora, porr*?", em um tom de protesto contra os jurados.

Legenda: A postagem da noiva do presidente da Liesa foi considerada um ataque ao protesto de Paolla Oliveira, rainha de bateria da Grande Rio. Foto: Reprodução / Redes Sociais

Na manhã desta terça-feria (11), após a repercussão, Giovanna negou que a publicação tenha sido uma indireta para Paolla. A atriz publicou um comentário na página do Instagram "Segue a Cami", esclarecendo que não existe uma briga entre ela e a rainha de bateria da Grande Rio. "Não tem briga nenhuma, vocês que estão vendo ou criando. Carnaval é uma competição. Acho normal as pessoas defenderem seus lados nessa disputa", disse ela.

Giovanna acrescentou que não desrespeitaria Paolla Oliveira dessa forma. "Eu amo a Paolla. Somos próximas há muitos anos e jamais a desrespeitaria", deixou claro.

Legenda: Giovanna Lancelotti afirmou que "não existe briga nenhuma" entre ela e Paolla Oliveira. Foto: Reprodução / Redes Sociais

Paolla Oliveira, até o momento, não se pronunciou sobre a possível rixa com Giovanna.

A disputa pelo título

A Grande Rio perdeu o título para a Beija-Flor justamente devido à pontuação em bateria. A escola recebeu duas notas 9,9, o que foi determinante para o resultado.

O julgador Ary Jayme Cohen justificou a nota apontando "imprecisão no efeito de flam", em referência à interação entre caixas e atabaques. Já a jurada Geiza Carvalho afirmou que "os curimbós soaram baixíssimos na apresentação" e destacou a importância de uma melhor adequação dos instrumentos para garantir uma execução perfeita das paradinhas e bossas.

Como uma das menores notas foi descartada, a escola de Duque de Caxias acabou perdendo um décimo crucial para o resultado. Insatisfeita, a diretoria da Grande Rio entrou com um pedido formal à Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) solicitando a revisão da pontuação. Se aceito, a Grande Rio empataria em pontos com a Beija-Flor e dividiria o título.

A Liesa informou que recebeu o recurso e que o caso será analisado pelo departamento jurídico.

Ligação com a Beija-Flor e críticas nas redes

Nas redes sociais, a atitude de Giovanna Lancellotti não foi bem recebida. Muitos internautas defenderam que Paolla não desmereceu o título da Beija-Flor, mas apenas questionou os critérios utilizados pelos julgadores ao penalizar a Grande Rio, que ficou a apenas 0,1 ponto de conquistar o campeonato.

Giovanna Lancellotti tem uma conexão direta com a Beija-Flor. Ela está noiva de Gabriel David, herdeiro da escola e atual presidente da Liesa. Neste ano, a atriz desfilou como destaque no carro abre-alas da agremiação, posição anteriormente ocupada pela sogra, Fabíola David. Por conta dessa relação, muitos internautas passaram a chamá-la de "primeira-dama" do Carnaval carioca.

Diversos comentários criticaram a atitude da atriz. Seguidores ironizaram que a atriz "descobriu recentemente onde fica Nilópolis" e questionaram seu envolvimento com a escola, mencionando nomes históricos do Carnaval.

No X, antigo Twitter, os comentários foram ainda mais ácidos, com comparações entre sua trajetória e a de Paolla Oliveira, além de críticas à falta de carisma e entrosamento com a escola. Outros internautas criticaram o fato de a atriz ser de São Paulo e "querer cagar regra no Carnaval do Rio", lembrando seu relacionamento com o presidente da Liesa e acusando a Beija-Flor de ter sido beneficiada na apuração. "Mona, cala a boca que fica mais bonito", disparou um usuário.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.