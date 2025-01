Debora Bloch revela novo visual de Odete Roitman para remake de Vale Tudo; veja antes e depois

A atriz Debora Bloch surpreendeu ao revelar o visual que marca sua transformação para interpretar Odete Roitman, uma das vilãs mais emblemáticas da teledramaturgia brasileira, no remake de "Vale Tudo", próxima novela das nove da TV Globo.

Em imagens divulgadas pela emissora, Debora aparece com um corte de cabelo que chega na altura do queixo, um pouco mais longo que o estilo usado pela personagem original, interpretada por Beatriz Segall na versão de 1988. "Começando a mudança. Mas é só o começo! Ela está chegando", declarou a atriz, antecipando a nova fase de sua caracterização.

Veja também Zoeira Quando acaba 'Mania de Você' na TV Globo? Emissora define data do fim da trama e prevê reviravoltas Zoeira Globo divulga primeiras imagens do remake de 'Vale Tudo'; saiba previsão de estreia da novela

De acordo com a TV Globo, a transformação do visual foi realizada pelo cabeleireiro Vini Kilesse, enquanto o clareamento ficou a cargo do colorista Amadeu Marins. Segundo a caracterizadora da trama, Rosemary Dias, a escolha do tom de loiro para a personagem foi estratégica: "Queríamos um visual frio, que ajudasse a construir a imagem de uma Odete mais cruel. Essa construção é muito orgânica e, às vezes, nos surpreende".;

Debora já havia dado pistas da mudança em suas redes sociais, aumentando a expectativa dos fãs pela estreia do remake. Além dela, outras atrizes do elenco, como Paolla Oliveira, Bella Campos e Alice Wegmann, também passaram por alterações no visual para seus respectivos papéis na trama.

Qual a história de "Vale Tudo"?

Originalmente, a trama da telenovela lançada em 1988 gira em torno do conflito entre mãe e filha, Raquel e Maria de Fátima, sobre se é possível ou não ser muito bem-sucedido e, ao mesmo tempo, honesto no Brasil. À imprensa, a TV Globo informou que as motivações da personagem de Bella Campos serão diferentes da sua primeira versão, interpretada pela Glória Pires.

No remake de 2025, a mania de grandeza de Raquel vai levá-la a fazer de tudo para sair de Foz de Iguaçu, no Paraná, em busca de fama e sucesso no mercado dos influenciadores digitais. Seus caminhos a levarão até o Rio de Janeiro, onde fará uma parceria com a também ambiciosa, mas manipuladora, empresária Odete Roitman, eternizada originalmente pela atriz Beatriz Segall.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.