'Vale Tudo': Deborah Bloch é confirmada como Odete Roitman em remake da novela

A TV Globo confirmou que Deborah Bloch foi a atriz escolhida para interpretar a vilã Odete Roitman no remake de "Vale Tudo". A informação foi confirmada pela emissora na noite desta quarta-feira (16), durante o evento "Upfront Globo", voltado para o mercado publicitário.

A atriz esteve presente durante a apresentação da novela, que será a próxima a integrar o horário das 21h, em 2025. Com Bloch, marcaram presença ainda a atriz Bella Campos, que irá interpretar Maria de Fátima, Cauã Reymond, com o papel de César; e Renato Góes, que será Ivan.

Durante o evento, a nova intérprete de Odete antecipou um detalhe sobre o futuro desfecho da vilã na novela. "Prazer, eu sou Odete Roitman. Teve muita especulação para saber quem viveria Odete, mas agora o mistério que vai mexer com o Brasil vai ser: quem matou Odete Roitman?", declarou, citando a famosa frase sobre o mistério da trama.

Também apareceram no Upfront os atores Julio Andrade, que será Rubinho; Belize Pombal, que viverá Consuêlo; Karine Teles, intérprete de Aldeíde; Malu Galli, a nova Celina; e Luis Salem, o Eugênio.

Taís Araújo, um dos grandes destaques dessa nova versão, fez sua participação no evento em forma de vídeo. Ela interpretará a personagem Raquel e contracenará ao lado de Bella Campos, sua filha em cena.

Novidades no remake

Voltada a mostrar as diferenças sociais do Brasil dos anos 1980, "Vale Tudo" se tornou um dos grandes marcos da teledramaturgia brasileira. Os realizadores prometeram que uma das tramas principais da produção, o mistério sobre "quem matou Odete Roitman?", estará presente no remake, mas com um desfecho diferente.

"Grandes histórias merecem ser recontadas, grandes personagens merecem ser relidos por novos intérpretes, novos olhares e percepções. É uma novela sempre nova, viva, envolvente e apaixonante", comentou o diretor artístico Paulo Silvestrini.

Legenda: Deborah Bloch e Bella Campos no "Upfront Globo", nesta quarta (16) Foto: Daniela Toviansky/Globo

Manuela Dias será a responsável por assinar a nova versão de "Vale Tudo". Em comunicado à imprensa, ela contou como a trama clássica precisou ser remontada para se adequar aos contextos sociais do século 21.

Nossa versão dessa história icônica se conecta com o Brasil de hoje e, nesse sentido, oferece muitas oportunidades para o público se conectar. Estamos fazendo uma ‘atualização vintage’. Quem viu a novela vai se deliciar com um farto 'fan service’ e, ao mesmo tempo, se surpreender com a nova narrativa. Os que não assistiram à primeira versão vão ter contato com a potência dessa obra Manuela Dias

Qual a história de "Vale Tudo"?

Originalmente, a trama da telenovela lançada em 1988 gira em torno do conflito entre mãe e filha, Raquel e Maria de Fátima, sobre se é possível ou não ser muito bem-sucedido e, ao mesmo tempo, honesto no Brasil. À imprensa, a TV Globo informou que as motivações da personagem de Bella Campos serão diferentes da sua primeira versão, interpretada pela Glória Pires.

No remake de 2025, a mania de grandeza de Raquel vai levá-la a fazer de tudo para sair de Foz de Iguaçu, no Paraná, em busca de fama e sucesso no mercado dos influenciadores digitais. Seus caminhos a levarão até o Rio de Janeiro, onde fará uma parceria com a também ambiciosa, mas manipuladora, empresária Odete Roitman, eternizada originalmente pela atriz Beatriz Segall.