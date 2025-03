Paolla Oliveira detalha como foi escalada para 'Vale Tudo': ‘Pedi para fazer o teste na cara de pau’

A atriz Paolla Oliveira será Heleninha Roitman no remake de “Vale Tudo”, que estreia em 31 de março, na Globo. Mas engana-se quem pensa que foi fácil para a a artista ganhar o papel.

Paolla contou em coletiva virtual, nesta terça-feira (11), que pediu para fazer o teste da personagem. “Pedi para fazer um teste. Foi um pedido muito cara de pau. Acho que os testes fazem parte da nossa profissão para que a equipe responsável, a Manu (Manuela Dias, autora) e o Paulinho (Silvestrini, diretor), avalie, veja se funciona... Na minha carreira, nada caiu no colo. E penso que a gente tem que honrar o lugar que a gente conquistou”, revelou.

Para dar vida à personagem, que na primeira versão do folhetim foi de Renata Sorrah, Paolla também contou que frequentou reuniões do A.A. (Alcoólicos Anônimos). "Quis também que o Pedrinho (Waddignton), que faz o filho da minha personagem, fosse a uma das reuniões comigo. Tudo acrescenta na nossa composição”, disse a atriz, que iniciou a composição de Heleninha em 2024, conciliando o trabalho com os ensaios do Carnaval.

“Às vezes, a gente fica tão preocupado com as expectativas que a gente esquece do quanto é importante trabalhar em um projeto grandioso como esse. É uma novela política, com personagens mais próximos da nossa realidade, sem maniqueísmo. Quero que essa novela seja um sucesso”.

A produção começou a ser gravada em Foz do Iguaçu (PR) em dezembro e tem estreia marcada para o dia 31 de março.