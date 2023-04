Léo Santana anuncia que não irá mais gravar vídeos dançando sem camisa

O cantor Léo Santana fez um “pronunciamento oficial”, nessa quarta-feira (12), para comunicar aos fãs que não fará mais vídeos dançando sem camisa. Bem-humorado, ele aparece nas imagens exibindo o peitoral, e depois do anúncio veste a peça.

“Um detalhe que vou deixar claro aqui é que não vou mais fazer vídeos dançando sem camisa. Por sinal, vou até me vestir aqui para continuar esse vídeo. Porque depois de Zona de Perigo e de toda polêmica que rolou, eu prefiro não entrar mais nessa onda de fazer coreografia sem camisa sensualizando”, disse ele, se referindo ao hit dele que fez sucesso durante o Carnaval.

Nos comentários do vídeo publicado no Instagram, Lore Improta, esposa do artista, celebrou a “decisão” do marido. “Amém, senhor. Deus ouviu minhas orações”, escreveu. Jojo Todynho também comentou o post: “Aleluia, Senhor. Me coloca de novo aí na vaga pro Céu”.

Léo ainda aproveitou o vídeo para falar sobre seu novo trabalho, o EP “Another One”, que será lançado na próxima sexta-feira (14). “São cinco canções inéditas de diversos ritmos e gêneros bem divertidos, bem a cara do gigante aqui, para que vocês se divirtam muito. Esse é o intuito”.