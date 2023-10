Leo Santana e Lore Improta são furtados nos EUA durante viagem

Lore Improta e Leo Santana tiveram o carro arrombado em Las Vegas, nos Estados Unidos, nessa segunda-feira (16). Os assaltantes quebraram os vidros do veículo em que os artistas usavam e levaram os bens deles. O casal revelou o ocorrido nesta quinta-feira (19), no Instagram.

Legenda: Carro de Leo Santana e Lore Improta foi furtado nos Estados Unidos Foto: Reprodução/Instagram

Léo Santana relatou que o roubo ocorreu quando eles pararam para almoçar, após chegarem do aeroporto da cidade. "Vamos dar um alerta aqui ao povo sobre vir para os Estados Unidos. Se liguem muito, estão rolando muitos furtos", disse o cantor que não revelou o que foi subtraído.

O casal retornou ao restaurante onde estavam e pediram as imagens de câmeras de segurança do local. O estabelecimento, contudo, o local informou que só entregaria a filmagem à Polícia. O casal prestou boletim de ocorrência em uma delegacia.

"A gente também vacilou. Se atentem a isso para não passarem pelo mesmo perrengue que passamos. Graças a Deus, não estávamos no carro", relatou.

Lore ainda disse que a Polícia deu um prazo de 7 a 10 dias para iniciar as investigações do caso. O casal foi aos Estados Unidos para assistir ao show do cantor Usher.