Lore Improta brinca após comentário de Jojo Todynho sobre Léo Santana: 'ninguém me respeita mais'

O baiano Léo Santana movimenta as redes sociais por conta do sucesso da canção "Zona de Perigo". Um vídeo em que ele aparece sem blusa e dançando a música viralizou. A coreografia do cantor fez ele ganhar "cantadas" e mexeu até com a esposa dele, a dançarina Lore Improta.

Em tom de brincadeira, por conta do assédio em cima do marido, a baiana se pronunciou com vídeo nesta terça-feira (15). Inclusive ela citou a cantora Jojo Todynho, que veio a público revelar que não aguentava mais ver Léo Santana dançando sem desejá-lo.

Assista depoimento de vídeo:

"Gente, então eu tava calada esse tempo todo porque achei que ia ser algo passageiro, mas tá ficando insustentável entrar nas redes sociais e andar nas ruas desse País", iniciou Lore Improta.

Em vídeo, a dançarina brincou sobre os comentários voltados ao casamento com o baiano. "As mulheres me param para perguntar como é ser casada com o homem mais desejado do Brasil. Vocês têm noção disso? Vocês sabiam que desejar o marido dos outros é pecado? Ninguém respeita mais... Eu realmente preciso da ajuda de vocês...".

Em seguida, ele ressaltou o rebolado do marido. "Mas, assim: super entendo, tá? Porque não é todo dia que um homão desses de dois metros de altura aparece desse jeito, rebolando, com esse gingado todo, sem camisa, na timeline de vocês. Porque antes, era só paisagem e comida. Tenho noção disso", debochou com tom sério.

A funkeira Jojo Todinho viu o vídeo de Lore Improta e deixou mensagem nos comentários. "Sigo firme na dieta, sem deslizar. Te amo", declarou a cantora.