Ivete Sangalo chora no trio e dedica show no Fortal à Preta Gil: 'Com todo meu amor'; assista

A cantora Ivete Sangalo se emocionou ao homenagear Preta Gil na noite deste sábado (26), em cima do trio no Fortal 2025. “Se a sabedoria de Preta estava na sua coragem, quem sou eu para não estar aqui hoje”, começou a artista, pouco antes de entoar 'Sinais de Fogo', um dos sucessos da filha de Gilberto Gil.

Ivete foi uma entre os vários amigos de Preta que estiveram no velório da artista, realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, durante a manhã e a tarde de sexta-feira (25). As duas tinham relação bastante próxima e Preta já havia sido homenageada em outra ocasião por Ivete.

Dessa vez, durante o momento dedicado no corredor da folia do Fortal 2025, a baiana lembrou da força da amiga não apenas diante do tratamento do câncer colorretal, mas também nas outras adversidades ao longo da vida.

Assista:

Ivete citou diversas vezes a “coragem de Preta” e “a maneira como ela entendeu as coisas”. Ao longo do discurso, o público do bloco Bagunça ouviu atento e emocionado.

“Minha amiga querida que perdi, mas que ganhei como amizade na minha vida e isso não é só eu não. É de muita gente, muitos amigos, dos que cuidaram dela, dos orixás dela, dos santos que cuidaram dela”, ressaltou a cantora.

Veja também É Hit Léo Santana diz aumentar repertório no Fortal e anuncia Carnaval em 2026 no Ceará; saiba onde É Hit Alinne Rosa canta 'Sinais de Fogo' em homenagem a Preta no Fortal: 'Impossível a gente não sentir'

Enviando as condolências à família de Preta, Ivete voltou a falar da força da amiga. “Ela é uma mulher vitoriosa. Passou por essa vida de forma honrosa. Encarou vários desafios na vida dela, não só essa doença, mas de cabeça erguida, não deixou nada derrubar ela até o último momento”, disse.

Legenda: Apesar do luto, Ivete afirmou que está bem e segue com a força emanada por Preta Foto: Ismael Soares

No fim, já chorando, Ivete finalizou se declarando para Preta. “Eu ofereço a você, Pretinha, com todo o meu amor, toda essa minha apresentação de hoje”, completou, afirmando também que “está bem” apesar de esse ser um momento de tristeza.

Antes de Ivete, outros artistas também homenagearam Preta no Fortal 2025. Alinne Rosa, Saulo Fernandes e Léo Santana, por exemplo, citaram a cantora e o luto com a partida dela.