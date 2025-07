Saulo retorna ao Fortal após seis anos e fala sobre Preta Gil

Depois de seis anos sem subir ao palco do Fortal, o cantor Saulo Fernandes marcou seu retorno à micareta de Fortaleza com um show carregado de saudade, memória e emoção. Em entrevista antes da apresentação, ele falou sobre a longa ausência, relembrou sua conexão com o público cearense e prestou uma homenagem comovente à cantora Preta Gil, que morreu no último dia 20 de julho.

“O cearense, não, porque eu sempre vejo o cearense. Eu tenho um amor da porra. Mas o Fortal, sim. Seis anos, seis anos. Isso é uma espera... Eu nem sabia que foi tão longo assim, sabe? Nem imaginei. Mas, como você falou, muita coisa aconteceu nesse período. Eu lancei, acho que dois ou três discos, um EP, e aí teve um projeto que chama Dançando com o Tempo, que é uma homenagem ao forró do Ceará, né?”, contou.

“O forró dos anos 90 que se passa aqui, não só aqui, mas em outros lugares também — mas basicamente aqui. E trouxe um pouquinho desse repertório também hoje. Enfim, aquela coisa... o repertório Dançando com o Tempo vai ser apresentado aqui um pouquinho, só que em ritmo de música da Bahia. Enfim... E a saudade, né? Saudade. A vontade de ver a galera de novo, de participar dessa festa bonita e organizada. Eu acho que é uma noite muito especial”, disse.

Sobre o que mais sentia falta do Ceará, Saulo destacou: “Ah, eu gosto das pessoas daqui. Eu gosto. Acho que aqui tem uma energia diferente, sabe? E tem, como eu falei, tem uma relação de mais de 20 anos, assim, sabe? De relação pessoal com as pessoas e com todo mundo daqui. Então, é muito especial, sempre".

Ao ser questionado sobre Preta Gil, Saulo falou com emoção: “Meus dias não estão sendo bons, assim. Esses últimos dias foram tristes, foram tristes. Porque... é difícil imaginar uma pessoa tanto cheia de vida daquele jeito, né, que não vai estar mais aqui com a gente. Tudo é muito difícil".

Mas ele ressaltou o desejo de transformar o luto em homenagem: “Mas eu pensei que o Fortal talvez seja uma oportunidade da gente transmutar esse sentimento e a gente não viver o luto. Pretinha não tá a fim desse luto. Ela não gosta desse tipo de energia. Então, talvez, se ela... imagina se ela — que eu acho que ela vai ver — a gente alegre, comemorando a vida, que ela gostava muito da vida... talvez ela fique feliz. Enfim, a gente tá em pedaços, mas eu vou juntar, tá com todo mundo, e vai ficar tudo bem no final".

Em 2013, durante o programa Esquenta, da TV Globo, Preta revelou que foi apaixonada por Saulo. "Fui apaixonada por ele e tentei de tudo para ficar com ele, mas ele não me quis", disse ela com risos. O cantor ficou com vergonha e reagiu com uma risada.