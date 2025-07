Fortal adota 'revista reversa' na saída para combater furtos e roubos de celulares; entenda

O Fortal adotou uma nova medida de segurança para dar tranquilidade aos foliões durante os quatro dias do Carnaval fora de época: a revista reversa. O procedimento já é adotado em outros eventos pelo País para reforçar a sensação de proteção durante a festa, que segue até domingo (27).

A revista é similar à que acontece na entrada, mas com pedido de desbloqueio do celular na presença de um fiscal. Isso deve garantir que o item pertence ao portador, intensificando a proteção dos "micareteiros" contra furtos e roubos, especialmente de celulares.

A recomendação para adoção da vistoria foi feita pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da Secretaria-Executiva do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon-CE).

Veja também É Hit Programação do Fortal 2025: veja atrações e horários desta sexta-feira (25)

Dentre os critérios estabelecidos pelo MP, o procedimento deve ser realizado de forma objetiva, sem critérios discriminatórios, segregadores ou racializados, priorizando ações que evitem constrangimentos desnecessários aos participantes do evento.

Legenda: Festa segue até domingo (27) Foto: Kid Jr / SVM

De acordo com a organização do Fortal, a vistoria será reforçada sempre que o Setor de Monitoramento do Fortal receber notificações de furtos ou roubos de celulares e outros pertences. Os fiscais devem ser, preferencialmente, do mesmo gênero ou mesma identidade de gênero do folião.

Caso o celular esteja descarregado, haverá a possibilidade de carregamento na presença dos fiscais para realizar o desbloqueio, seja inserindo a senha ou por reconhecimento facial. O número ou código do aparelho não serão fornecidos ao fiscal.

Serviço

Quando: até domingo (27)

Local: Cidade Fortal (Av. Aldy Mentor, s/n, bairro Manoel Dias Branco, Fortaleza)

Ingressos: à venda no site e na Central do Fortal (Shopping RioMar Fortaleza – Piso L2, R. Desembargador Lauro Nogueira, Papicu)

Classificação etária: 16 anos (Corredor da Folia e Camarote Mucuripe)