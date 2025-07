Programação do Fortal 2025: veja atrações e horários desta sexta-feira (25)

A programação do Fortal 2025 segue com grandes nomes do axé, nesta sexta-feira (25). A segunda noite de folia conta com Alinne Rosa, Saulo, Bell Marques e muito mais.

Outro destaque da programação são as atrações do Palco Arena FM 93. O espaço será o responsável por reforçar e valorizar a essência do axé no evento.

Além do Corredor da Folia e Palco Arena FM 93, o evento traz novamente esse ano o tradicional Camarote Mucuripe.

Confira a programação completa de hoje:

SEXTA-FEIRA (25)

Corredor

19h00 - Abertura da Cidade Fortal

20h30 - O Vale - Alinne Rosa

21h15 - Sai do Mêi - Saulo

22h - Siriguella

Palco Arena FM 93​

DJ Kadu Justa Music

Pagode no Sigilo

Tuca Fernandes

Camarote Mucuripe

Banda Eva

Henry Freitas

Luan Santana

Nuzio

Segurança do Fortal com cerca de 3 mil pessoas

Quem for curtir a programação do Fortal irá encontrar uma grande estrutura de segurança policial e viária. Na quarta-feira (23), a diretoria do evento anunciou, em coletiva para a imprensa, o plano operacional da festa. Ao todo, cerca de 3 mil pessoas irão trabalhar durante os quatro dias de micareta.

Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Guarda Municipal de Fortaleza, Centro de Resgate e Emergência Pré-Hospitalar (CREPH), Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), Secretaria Regional 7 e Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) estarão atuando no Fortal 2025.

Serviço – Fortal 2025

Quando: 24 a 27 de julho

Onde: Cidade Fortal – Av. Aldy Mentor, s/n, bairro Manoel Dias Branco, Fortaleza

Ingressos: à venda no Efolia e na Central do Fortal (Shopping RioMar Fortaleza – Piso L2, R. Desembargador Lauro Nogueira, Papicu)

Classificação etária: 16 anos (Corredor da Folia e Camarote Mucuripe)