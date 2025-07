Aos 63 anos, Compadre Washington se declara para o Ceará e garante: 'Aposentado do Fortal, nunca'

Aos 63 anos, Compadre Washington garante: a aposentadoria está fora dos planos — pelo menos quando o assunto é Fortal. Em entrevista à coluna, em Salvador (BA), o cantor do grupo É o Tchan! destacou a importância da micareta cearense para os 40 anos do axé, em uma conversa marcada por memórias e gratidão.

“40 anos do axé, 33 anos de Fortal, 30 anos do É o Tchan. São anos de muita alegria. E o Fortal tem muito a ver com esses 40 anos do axé, porque o Fortal abriu a porta. O Ceará, Fortaleza, abriu a porta para a música baiana. Então, nós temos muito o que agradecer”, destacou o artista.

Assista à entrevista:

Para ele, o Fortal foi e continua sendo essencial para a sobrevivência e a força do axé. “Se não fosse o Fortal, não estaria permanecendo até hoje, porque o Fortal levava — e leva — todas as bandas de axé de Salvador para mostrar para o cearense e para o Brasil”.

Neste ano, o grupo retorna às origens, com trio elétrico no circuito, relembrando os primeiros anos do evento na Avenida Beira-Mar. “Esse ano com o Tchan voltando à origem, que nós sempre tocamos na Beira-Mar. Vai ser muito bom, como todos os anos são”.

Entre lembranças de momentos marcantes, Compadre relembrou o início de tudo em Fortaleza, quando o grupo ainda era o Gera Samba. “Tocávamos num lugar chamado Três Amores. Quando saímos a primeira vez no trio, foi aquela loucura, muita gente, muito lotado”.

Veja também João Lima Neto Nos 40 anos do axé, Tuca Fernandes destaca papel do Fortal para gênero musical: 'Importância única' João Lima Neto Rafa e Pipo enaltecem o Fortal 2025 nos 40 anos do axé e anunciam música inédita

Em meio a histórias emocionantes, uma lembrança inusitada se destaca: “Estávamos em cima do trio e uma fã com uma máquina daquelas antigas queria tirar uma foto minha com Beto. Quando ela teve a chance, veio um cara e levou a máquina dela. Eu entreguei o cara na hora. Pegaram ele e devolveram a máquina da menina”.

Apesar da idade, Compadre não pensa em parar. “Já tô com 63 anos, graças a Deus. Nós fazemos preparação diariamente, não só para o Fortal, mas para qualquer show. Mas aposentado do Fortal, nunca. Eu gosto muito de Fortaleza, tenho uma filha lá. Posso até parar de fazer show, mas de ir pra lá, eu não vou deixar nunca”.

Sheila Mello e Jacaré participam de evento

Legenda: Sheila Melo, Compadre Washington, Jacaré, Scheila Carvalho e Beto Jamaica em apresentação da turnê de 30 anos Foto: Gustavo Santos/Divulgação

Este ano, o bloco “É o Tchan” desfila na quinta-feira (24), com uma novidade especial: a presença de Sheila Mello e Jacaré, antigos integrantes do grupo. O repertório será eclético, misturando sucessos consagrados com músicas atuais e ritmos variados — do axé ao forró, do samba de roda ao arrocha.

“Rapaziada de Fortaleza, pessoal do Ceará, pessoal do mundo inteiro… o bloco é o Tchan! Quem não comprou o seu abadá, aproveite e compre logo porque está acabando", alertou o cantor baiano.