Alinne Rosa canta 'Sinais de Fogo' em homenagem a Preta no Fortal: 'Impossível a gente não sentir'

Durante apresentação no Fortal 2025, na noite desta sexta-feira (25), a cantora Alinne Rosa protagonizou um dos momentos mais emocionantes do evento ao prestar uma homenagem à amiga e cantora Preta Gil, que faleceu no último dia 20 de julho. Ela interrompeu o show para falar da perda e da importância da baiana para a música brasileira.

“Olha, agora, fora de brincadeira, a gente perdeu uma pessoa única no Brasil essa semana, e é impossível a gente não sentir a partida de Preta Gil, né? A partida de Preta Gil... A gente não queria acreditar que isso ia acontecer, e quando aconteceu, a gente ficou sem palavras".

Alinne propôs uma homenagem em forma de música: “Eu queria mais uma... por que não homenagear ela? Tenho certeza que o bloco Vale também... com certeza é Preta Gil que vai cantar comigo". O público respondeu com aplausos e emoção.

CONFIRA HOMENAGEM