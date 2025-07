Programação do Fortal 2025: veja atrações e horários deste domingo (27)

A programação do Fortal 2025 para este domingo (27), último dia de festa, terá muito axé, mas também conta com destaques do sertanejo. Se apresentam, no Corredor da Folia, os veteranos Bell Marques e Ivete Sangalo. Outros destaques são Durval Lelys e Maiara & Maraísa.

Outro destaque da programação são as atrações do Palco Arena FM 93. O espaço será o responsável por reforçar e valorizar a essência do axé no evento.

Veja também É Hit Ivete Sangalo chora no trio e dedica show no Fortal a Preta Gil: 'Com todo meu amor'; assista É Hit Léo Santana diz aumentar repertório no Fortal e anuncia Carnaval em 2026 no Ceará; saiba onde

Além do Corredor da Folia e Palco Arena FM 93, o evento traz novamente esse ano o tradicional Camarote Mucuripe.

Confira a programação completa de hoje:

DOMINGO (27)

Corredor

19h - Abertura da Cidade Fortal

20h30 - Siriguella - Bell Marques

21h30 - Se Lança - Ivete Sangalo

Palco Arena FM 93​

Bandana

DJ Kadu Justa Music

Onda

Camarote Mucuripe

Dennis

Durval Lelys

Maiara & Maraísa

Segurança do Fortal com cerca de 3 mil pessoas

Quem for curtir a programação do Fortal irá encontrar uma grande estrutura de segurança policial e viária. Na última quarta-feira (23), a diretoria do evento anunciou, em coletiva para a imprensa, o plano operacional da festa. Ao todo, cerca de 3 mil pessoas irão trabalhar durante os quatro dias de micareta.

Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Guarda Municipal de Fortaleza, Centro de Resgate e Emergência Pré-Hospitalar (CREPH), Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), Secretaria Regional 7 e Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) estarão atuando no Fortal 2025.

Serviço – Fortal 2025

Quando: 24 a 27 de julho

Onde: Cidade Fortal – Av. Aldy Mentor, s/n, bairro Manoel Dias Branco, Fortaleza

Ingressos: à venda no Efolia e na Central do Fortal (Shopping RioMar Fortaleza – Piso L2, R. Desembargador Lauro Nogueira, Papicu)

Classificação etária: 16 anos (Corredor da Folia e Camarote Mucuripe)