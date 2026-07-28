Terremoto de 7,1 graus deixa mortos e feridos no Japão

Um terremoto de magnitude 7,1 no sudoeste do Japão causou o desabamento de vários prédios, incluindo o segundo andar de um shopping center, onde estima-se que "muitas pessoas" estejam presas nos escombros, além de um "número considerável" de mortos, segundo a emissora TBS.

Uma pessoa morreu após o desabamento de um imóvel, segundo a agência de notícias Kyodo, enquanto a emissora pública NHK informou que pelo menos 50 pessoas foram levadas ao hospital com ferimentos e que 12 imóveis desabaram devido ao terremoto, que atingiu a ilha de Kyushu.

O terremoto ocorreu às 16h27 (4h27 no horário de Brasília) e atingiu o nível máximo (7) na escala de intensidade sísmica de Shindo, uma referência no Japão que mede a força dos terremotos, informou a Agência Meteorológica do Japão (JMA). Um alerta de tsunami emitido após o terremoto foi cancelado pouco tempo depois.