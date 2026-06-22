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Primeiro-ministro britânico Keir Starmer renuncia ao cargo

Starmer afirmou que o processo de escolha de um novo líder do Partido Trabalhista começará em julho.

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O primeiro-ministro britânico Keir Starmer anunciou, nesta segunda-feira (22), a renúncia ao cargo, após semanas de pressões internas em seu partido e de uma profunda impopularidade."Todas as decisões que tomei foram para colocar o país que amo em primeiro lugar. É por isso que vou renunciar como líder do Partido Trabalhista", disse Starmer, com a voz embargada, em um discurso diante da residência do chefe de Governo em Downing Street. Starmer afirmou que o processo de escolha de um novo líder do Partido Trabalhista começará em julho e que permanecerá como primeiro-ministro até que seu sucessor seja definido. O novo líder da legenda assumirá o cargo em setembro.

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