Primeiro-ministro britânico Keir Starmer renuncia ao cargo

O primeiro-ministro britânico Keir Starmer anunciou, nesta segunda-feira (22), a renúncia ao cargo, após semanas de pressões internas em seu partido e de uma profunda impopularidade."Todas as decisões que tomei foram para colocar o país que amo em primeiro lugar. É por isso que vou renunciar como líder do Partido Trabalhista", disse Starmer, com a voz embargada, em um discurso diante da residência do chefe de Governo em Downing Street. Starmer afirmou que o processo de escolha de um novo líder do Partido Trabalhista começará em julho e que permanecerá como primeiro-ministro até que seu sucessor seja definido. O novo líder da legenda assumirá o cargo em setembro.