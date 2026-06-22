Quem pode substituir Keir Starmer no cargo de primeiro-ministro do Reino Unidos? Veja lista

Keir Starmer, o primeiro-ministro do Reino Unido, renunciou ao cargo, assim como à liderança do Partido Trabalhista, na manhã desta segunda-feira (22). A decisão veio em meio à pressão com o partido desde maio, quando os trabalhistas foram derrotados nas eleições locais britânicas.

Starmer deve permanecer como primeiro-ministro até que o Partido Trabalhista escolha um novo líder. Com a mudança, o Reino Unido terá o sétimo chefe de governo em uma década.

Segundo ele, as indicações de nomes para o cargo devem começar no dia 9 de julho. Dessa forma, o Partido Trabalhista terá um novo líder antes da reabertura do Parlamento, em setembro deste ano.

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Diversos concorrentes já foram apontados, mas o concorrente oficial precisa do apoio de 81 parlamentares trabalhistas, com a decisão final a ser tomada pelos membros do partido.

Confira abaixo os três nomes mais cotados até o momento:

Andy Burnham

Prefeito da Grande Manchester, cidade no norte da Inglaterra, ele é considerado o único nome de peso do Partido Trabalhista mais popular entre os eleitores do que Starmer.

Burnham venceu uma eleição suplementar, garantindo uma cadeira no Parlamento, ficando, então, apto para disputar a liderança do Partido. Em outra ocasião, ele já havia comentado que desafiaria Starmer pela liderança.

Wes Streeting

Streeting renunciou ao posto de secretário de Saúde no governo de Keir Starmer em maio deste ano e, agora, conta com apoio da ala mais à direita do partido. O político também é reconhecido como um dos comunicadores mais eficazes do governo.

Angela Reiner

Candidata preferida da ala à esquerda, Angela Reiner é a ex-vice-líder do Partido Trabalhista, cargo ao qual renunciou após uma controvérsia tributária.

Ela, inclusive, foi uma a aumentar a pressão sobre Starmer e chegou a conceder declaração criticando uma "cultura tóxica de compadrio".