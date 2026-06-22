Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quem pode substituir Keir Starmer no cargo de primeiro-ministro do Reino Unidos? Veja lista

As indicações de nomes para o cargo devem começar no dia 9 de julho deste ano.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:08)
Mundo
Homem com cabelo curto e grisalho, usando óculos, terno escuro, camisa branca e gravata vermelha, em primeiro plano contra fundo escuro.
Legenda: Starmer permanecerá no cargo até que o Partido Trabalhista escolha um novo líder.
Foto: HENRY NICHOLLS / AFP.

Keir Starmer, o primeiro-ministro do Reino Unido, renunciou ao cargo, assim como à liderança do Partido Trabalhista, na manhã desta segunda-feira (22). A decisão veio em meio à pressão com o partido desde maio, quando os trabalhistas foram derrotados nas eleições locais britânicas. 

Starmer deve permanecer como primeiro-ministro até que o Partido Trabalhista escolha um novo líder. Com a mudança, o Reino Unido terá o sétimo chefe de governo em uma década. 

Segundo ele, as indicações de nomes para o cargo devem começar no dia 9 de julho. Dessa forma, o Partido Trabalhista terá um novo líder antes da reabertura do Parlamento, em setembro deste ano.

Veja também

teaser image
Mundo

Ataques da Ucrânia contra a Rússia deixam 5 mortos e 28 feridos na Crimeia e no sul do país

teaser image
Mundo

Por que Trump diz que o primeiro-ministro do Reino Unido vai deixar o cargo? Entenda a situação

Diversos concorrentes já foram apontados, mas o concorrente oficial precisa do apoio de 81 parlamentares trabalhistas, com a decisão final a ser tomada pelos membros do partido. 

Confira abaixo os três nomes mais cotados até o momento:

Andy Burnham

Prefeito da Grande Manchester, cidade no norte da Inglaterra, ele é considerado o único nome de peso do Partido Trabalhista mais popular entre os eleitores do que Starmer.

Burnham venceu uma eleição suplementar, garantindo uma cadeira no Parlamento, ficando, então, apto para disputar a liderança do Partido. Em outra ocasião, ele já havia comentado que desafiaria Starmer pela liderança.

Wes Streeting

Streeting renunciou ao posto de secretário de Saúde no governo de Keir Starmer em maio deste ano e, agora, conta com apoio da ala mais à direita do partido. O político também é reconhecido como um dos comunicadores mais eficazes do governo. 

Angela Reiner

Candidata preferida da ala à esquerda, Angela Reiner é a ex-vice-líder do Partido Trabalhista, cargo ao qual renunciou após uma controvérsia tributária.

Ela, inclusive, foi uma a aumentar a pressão sobre Starmer e chegou a conceder declaração criticando uma "cultura tóxica de compadrio". 

Assuntos Relacionados
Homem com cabelo curto e grisalho, usando óculos, terno escuro, camisa branca e gravata vermelha, em primeiro plano contra fundo escuro.
Mundo

Quem pode substituir Keir Starmer no cargo de primeiro-ministro do Reino Unidos? Veja lista

As indicações de nomes para o cargo devem começar no dia 9 de julho deste ano.

Redação
Há 46 minutos
Primeiro-ministro britânico Keir Starmer renuncia ao cargo
Mundo

Primeiro-ministro britânico Keir Starmer renuncia ao cargo

Starmer afirmou que o processo de escolha de um novo líder do Partido Trabalhista começará em julho.

Redação e AFP
Há 47 minutos
Colagem de fotos com Trump e Starmer lado a lado.
Mundo

Por que Trump diz que o primeiro-ministro do Reino Unido vai deixar o cargo? Entenda a situação

Especulações sobre uma eventual renúncia de Keir Starmer ganharam força nas últimas semanas.

Redação
21 de Junho de 2026
Casa parcialmente destruída aparece cercada por escombros após um ataque. Parte do telhado e das paredes desabou, deixando o interior exposto.
Mundo

Ataques da Ucrânia contra a Rússia deixam 5 mortos e 28 feridos na Crimeia e no sul do país

A ação ucraniana também atingiu um terminal em Krasnodar resultando em uma morte.

Redação
21 de Junho de 2026
Um jovem de camiseta preta fixa fotografias em preto e branco em um painel expositor escuro. As imagens coladas retratam estudantes em competições esportivas e momentos em sala de aula. Outra pessoa aparece parcialmente à esquerda segurando um folheto impresso.
Mundo

Papa Leão XIV homenageia jovens mortos em acidente de ônibus em Tauá

Mensagem aconteceu durante oração do Angelus deste domingo (21).

Redação
21 de Junho de 2026
Incêndio de grandes proporções em resort na República Dominicana
Mundo

Incêndio atinge resort no Caribe, força evacuação de 1.700 hóspedes e deixa turista morta

As chamas de grandes proporções atingiram o Viva Dominicus Beach by Wyndham, em Bayahibe.

*Clara Cezarino
20 de Junho de 2026
Rodrigo Paz, presidente da Bolívia, declara estado de emergência no país.
Mundo

Presidente da Bolívia determina estado de emergência após 50 dias de protestos em meio à crise

Rodrigo Paz afirma que a crise é uma tentativa de desestabilização democrática.

*Clara Cezarino
20 de Junho de 2026
Imagem do ganhador do Nobel de física François Englert, que morreu aos 93 anos.
Mundo

François Englert, vencedor do Nobel de Física, morre aos 93 anos

Pesquisador era considerado figura-chave da física teórica contemporânea.

Redação
19 de Junho de 2026
Imagem de uma cena de guerra para matéria sobre conflito entre Estados Unidos, Irã e Líbano.
Mundo

Irã e EUA assinam acordo de paz

A assinatura foi realizada de forma eletrônica.

Redação e AFP
17 de Junho de 2026
Líderes mundiais posam em grupo ao ar livre, organizados em duas fileiras sobre um espaço com piso azul em frente a um gramado, usando trajes formais.
Mundo

Lula e Trump têm breve interação social em evento da cúpula do G7 na França

Segundo auxiliares, os presidentes não tiveram encontros bilaterais até o momento.

Redação
17 de Junho de 2026
Montagem com duas imagens: à esquerda, pessoa usando camiseta laranja com a palavra “Broncos”, em pé ao ar livre com viaturas ao fundo; à direita, capô de um carro com a palavra “Range Rover” visível, onde estão dispostos vários objetos, incluindo aparelhos celulares, arma de fogo, carregadores, dinheiro em espécie, documentos e chaves, com uma mão usando luva próxima aos itens.
Mundo

Ex-chefe do PCC e do CV é preso pelo ICE nos Estados Unidos

Prisão de Dell Aquilla ocorreu no último dia 5 de junho, em Mooresville, na Carolina do Norte.

Redação
16 de Junho de 2026
Redes sociais.
Mundo

Reino Unido anuncia proibição de redes sociais para menores de 16 anos

Medida deve entrar em vigor no começo do próximo ano.

Redação e AFP
15 de Junho de 2026
Navios no Estreito de Ormuz em alto-mar.
Mundo

Irã cita reabertura do Estreito de Ormuz em até 30 dias após acordo de paz com os EUA

Donald Trump também mencionou a retomada da passagem marítima como parte das negociações para encerrar a guerra no Oriente Médio.

Redação e AFP
14 de Junho de 2026
Foto que contém navios no Estreito de Ormuz.
Mundo

EUA e Irã chegam a acordo de paz e encerram guerra no Oriente Médio

Confronto envolvendo ainda Israel começou no último dia de fevereiro.

Redação e AFP
14 de Junho de 2026
Avião monomotor modelo Pacific Aerospace 750XL branco sobrevoando campo verde.
Mundo

Queda de aeronave nos Estados Unidos mata 12 pessoas

Ocupantes eram 11 paraquedistas e o piloto; o fato ocorreu nas proximidades do Aeroporto Memorial de Butler, no Missouri.

Redação
14 de Junho de 2026
navio embarcacao foto vista de cima.
Mundo

Forças armadas do Reino Unido interceptam petroleiro de 'frota fantasma' da Rússia

O navio deve ser levado para a costa sul da Inglaterra.

Redação
14 de Junho de 2026
Donald Trump durante entrevista.
Mundo

Morte de líder do cartel Tren de Aragua envia 'mensagem clara' à América Latina, diz EUA

Washington e Caracas anunciaram a morte de Niño Guerrero na noite dessa sexta-feira (12).

Redação e AFP
13 de Junho de 2026
Pessoa em ambiente institucional, usando terno escuro e gravata azul, sentada e gesticulando com as mãos abertas enquanto fala. Ao fundo, outras pessoas em trajes formais e bandeiras posicionadas atrás, com foco principal na pessoa em primeiro plano.
Mundo

Trump afirma que acordo de paz com Irã deve ser assinado neste domingo (14)

Segundo presidente norte-americano, o Estreiro de Ormuz deve ser reaberto imediatamente.

Redação
13 de Junho de 2026
A princesa Bajrakitiyabha tinha 47 anos e era conhecida por sua atuação em causas sociais.
Mundo

Princesa da Tailândia morre aos 47 anos após quase quatro anos em coma

Filha mais velha do rei Maha Vajiralongkorn estava internada desde 2022 e era considerada herdeira do trono.

Redação
12 de Junho de 2026
Pessoa com cabelo curto e escuro, usando óculos e brincos, fala em um microfone em um ambiente institucional, com fundo de painéis verdes e brancos. A pessoa veste blusa clara com casaco escuro, usa colar com pingente e faz um gesto com a mão enquanto discursa.
Mundo

Itália nega extradição de Zambelli, cita Moraes no processo e diz que STF não foi 'imparcial'

Decisão foi expedida em 22 de maio, mas motivos foram divulgados nesta sexta-feira (12).

Redação
12 de Junho de 2026