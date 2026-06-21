Ataques da Ucrânia contra a Rússia deixam 5 mortos e 28 feridos na Crimeia e no sul do país

A Ucrânia realizou ataques de drones contra territórios da Rússia, resultando em cinco mortos e 28 feridos. A informação foi confirmada neste domingo (21). Os ataques foram concentrados, principalmente, na Crimeia, península anexada pela Rússia em 2014 e que segue como epicentro do conflito entre os dois países.

Os ataques ucranianos também fizeram com que os postos de combustível na Crimeia suspendessem as vendas ao público e atrapalharam o tráfego terrestre e marítimo entre a Rússia e a península.

Ataques de drones

O ataque da Ucrânia ocorreu durante a noite e atingiu a Crimeia, causando a morte de quatro pessoas. O número de vítimas foi confirmado e divulgado pelo governador local indicado por Moscou, Sergei Aksyonov.

Além dos mortos, foi confirmado que 28 pessoas ficaram feridas na região.

Veja também Mundo Incêndio atinge resort no Caribe, força evacuação de 1.700 hóspedes e deixa turista morta Mundo Irã e EUA assinam acordo de paz

Outro ataque atingiu uma balsa de passageiros e um terminal de petróleo em Krasnodar. A ação causou uma morte e provocou um incêndio na instalação responsável pelo transporte de combustível para a Rússia.

A autoria dos ataques foi confirmada pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy. Por sua vez, o Ministério da Defesa russo informou que abateu 239 drones ucranianos durante a noite.

Suspensão de venda de combustível

A Crimeia está lidando com as consequências dos ataques ucranianos neste domingo. Os postos de combustível interromperam a venda de produtos ao público.

Apenas órgãos do governo que prestam serviços essenciais e os de segurança tiveram o abastecimento autorizado.

Instalações de abastecimento de combustível russas e rotas de suprimentos têm sido foco de ataques da Ucrânia.

A ação ucraniana tem gerado crise de combustível na península, que é o local onde fica a Frota do Mar Negro da Rússia.

Problemas no tráfego

Além da suspensão de venda de combustível, o tráfego entre a Rússia e a península ficou prejudicado.

Houve a interrupção do fluxo de veículos na ponte que liga o país à Crimeia por mais de nove horas. O bloqueio atrasou onze trens.

Também foi suspenso o transporte de balsas pelo Estreito de Kerch, espaço que separa a Crimeia da região de Krasnodar.