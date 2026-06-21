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Ataques da Ucrânia contra a Rússia deixam 5 mortos e 28 feridos na Crimeia e no sul do país

A ação ucraniana também atingiu um terminal em Krasnodar resultando em uma morte.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:28)
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Casa parcialmente destruída aparece cercada por escombros após um ataque. Parte do telhado e das paredes desabou, deixando o interior exposto.
Legenda: Ataques contra a Crimeia deixou mortos e feridos, suspendeu abastecimento de combustível e interrompeu tráfego marítimo e terrestre.
Foto: Sergey Bobok / AFP

A Ucrânia realizou ataques de drones contra territórios da Rússia, resultando em cinco mortos e 28 feridos. A informação foi confirmada neste domingo (21). Os ataques foram concentrados, principalmente, na Crimeia, península anexada pela Rússia em 2014 e que segue como epicentro do conflito entre os dois países. 

Os ataques ucranianos também fizeram com que os postos de combustível na Crimeia suspendessem as vendas ao público e atrapalharam o tráfego terrestre e marítimo entre a Rússia e a península. 

Ataques de drones

O ataque da Ucrânia ocorreu durante a noite e atingiu a Crimeia, causando a morte de quatro pessoas. O número de vítimas foi confirmado e divulgado pelo governador local indicado por Moscou, Sergei Aksyonov.

Além dos mortos, foi confirmado que 28 pessoas ficaram feridas na região.

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Outro ataque atingiu uma balsa de passageiros e um terminal de petróleo em Krasnodar. A ação causou uma morte e provocou um incêndio na instalação responsável pelo transporte de combustível para a Rússia. 

A autoria dos ataques foi confirmada pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy. Por sua vez, o Ministério da Defesa russo informou que abateu 239 drones ucranianos durante a noite. 

Suspensão de venda de combustível

A Crimeia está lidando com as consequências dos ataques ucranianos neste domingo. Os postos de combustível interromperam a venda de produtos ao público. 

Apenas órgãos do governo que prestam serviços essenciais e os de segurança tiveram o abastecimento autorizado. 

Instalações de abastecimento de combustível russas e rotas de suprimentos têm sido foco de ataques da Ucrânia. 

A ação ucraniana tem gerado crise de combustível na península, que é o local onde fica a Frota do Mar Negro da Rússia. 

Problemas no tráfego

Além da suspensão de venda de combustível, o tráfego entre a Rússia e a península ficou prejudicado.

Houve a interrupção do fluxo de veículos na ponte que liga o país à Crimeia por mais de nove horas. O bloqueio atrasou onze trens. 

Também foi suspenso o transporte de balsas pelo Estreito de Kerch, espaço que separa a Crimeia da região de Krasnodar.

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