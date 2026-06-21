Ataques da Ucrânia contra a Rússia deixam 5 mortos e 28 feridos na Crimeia e no sul do país
A ação ucraniana também atingiu um terminal em Krasnodar resultando em uma morte.
A Ucrânia realizou ataques de drones contra territórios da Rússia, resultando em cinco mortos e 28 feridos. A informação foi confirmada neste domingo (21). Os ataques foram concentrados, principalmente, na Crimeia, península anexada pela Rússia em 2014 e que segue como epicentro do conflito entre os dois países.
Os ataques ucranianos também fizeram com que os postos de combustível na Crimeia suspendessem as vendas ao público e atrapalharam o tráfego terrestre e marítimo entre a Rússia e a península.
Ataques de drones
O ataque da Ucrânia ocorreu durante a noite e atingiu a Crimeia, causando a morte de quatro pessoas. O número de vítimas foi confirmado e divulgado pelo governador local indicado por Moscou, Sergei Aksyonov.
Além dos mortos, foi confirmado que 28 pessoas ficaram feridas na região.
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Outro ataque atingiu uma balsa de passageiros e um terminal de petróleo em Krasnodar. A ação causou uma morte e provocou um incêndio na instalação responsável pelo transporte de combustível para a Rússia.
A autoria dos ataques foi confirmada pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy. Por sua vez, o Ministério da Defesa russo informou que abateu 239 drones ucranianos durante a noite.
Suspensão de venda de combustível
A Crimeia está lidando com as consequências dos ataques ucranianos neste domingo. Os postos de combustível interromperam a venda de produtos ao público.
Apenas órgãos do governo que prestam serviços essenciais e os de segurança tiveram o abastecimento autorizado.
Instalações de abastecimento de combustível russas e rotas de suprimentos têm sido foco de ataques da Ucrânia.
A ação ucraniana tem gerado crise de combustível na península, que é o local onde fica a Frota do Mar Negro da Rússia.
Problemas no tráfego
Além da suspensão de venda de combustível, o tráfego entre a Rússia e a península ficou prejudicado.
Houve a interrupção do fluxo de veículos na ponte que liga o país à Crimeia por mais de nove horas. O bloqueio atrasou onze trens.
Também foi suspenso o transporte de balsas pelo Estreito de Kerch, espaço que separa a Crimeia da região de Krasnodar.