Incêndio atinge resort no Caribe, força evacuação de 1.700 hóspedes e deixa turista morta

Uma turista italiana morreu e cerca de 1.700 pessoas foram retiradas às pressas de um resort de luxo na República Dominicana, na última sexta-feira (19), após um incêndio de grandes proporções. As chamas atingiram o Viva Dominicus Beach by Wyndham, em Bayahibe, destino turístico popular na costa sudeste do país.

A vítima foi identificada como Francesca Valentino, italiana de 46 anos que passava férias no país, segundo o serviço de emergência DAEH. Em coletiva de imprensa realizada no fim do dia, Juan Manuel Méndez, diretor do Centro de Operações de Emergência da República Dominicana, informou que, além da morte da turista italiana, outras nove pessoas ficaram feridas entre funcionários, hóspedes e visitantes.

Três vítimas foram encaminhadas a hospitais da região, enquanto outras seis receberam atendimento médico ainda no local do incêndio. Equipes do Corpo de Bombeiros de cidades vizinhas foram acionadas para reforçar o combate às chamas. Os trabalhos concentraram-se em evitar que o fogo atingisse outras áreas do complexo turístico.

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De acordo com o Centro de Operações de Emergência (COE), aproximadamente 1.690 hóspedes foram retirados do local e transferidos para outros hotéis e acomodações próximas. Outro resort da mesma rede, localizado nas proximidades, não sofreu danos e continuou operando normalmente.

Segundo informações preliminares das autoridades, parte da cobertura das construções era feita com materiais altamente inflamáveis, o que pode ter contribuído para a rápida propagação das chamas. Além disso, o deslocamento de ar causado por diferenças na pressão atmosférica (ventanias) registradas na região também pode ter favorecido o avanço do fogo. As possíveis causas do incêndio seguem sob investigação.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Emerson Rodrigues.