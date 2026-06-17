Lula e Trump têm breve interação social em evento da cúpula do G7 na França

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tiveram algumas interações públicas em meio aos compromissos da cúpula do G7, realizada em Évian-les-Bains, na França.

A primeira delas ocorreu durante um evento social oferecido pelo presidente francês Emmanuel Macron, quando os dois se cumprimentaram e conversaram rapidamente. A discussão, entretanto, não teria sido sobre as últimas ofensivas dos Estados Unidos contra o Brasil.

Interlocutores brasileiros apontaram que a interação ocorreu após uma apresentação musical no hotel onde ocorre a cúpula. O momento, apontou publicação do portal g1, teria durado cerca de dois minutos.

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Apesar disso, um cumprimento já teria ocorrido anteriormente. Em passagem pelo hotel, Trump chegou a acenar para Lula nos corredores. Ele teria dito as seguintes frases: "How are you?" e "Good job", que significam "Como você está?" e "Bom trabalho", em tradução para o português.

Os dois também posaram juntos para fotos oficiais do G7, mas não interagiram nos momentos citados.

Ainda conforme auxiliares do presidente Lula, as interações foram completamente informais, sem nenhum registro de encontro bilateral entre os dois presidentes.

Um dos temas que podem ser discutidos por eles é a retirada das tarifas de importação dos Estados Unidos para o Brasil. Em novembro de 2025, o assunto parecia encerrado com a eliminação da tarifa de 40% a diversos itens importados, mas uma nova ofensiva também está na mira das negociações.