Ex-chefe do PCC e do CV é preso pelo ICE nos Estados Unidos
Prisão de Dell Aquilla ocorreu no último dia 5 de junho, em Mooresville, na Carolina do Norte.
Um ex-chefe das facções criminosas PCC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho) foi detido pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos EUA, o ICE. Conhecido como "Don", Felipe Linares de Oliveira Dell Aquilla foi preso em Mooresville, na Carolina do Norte.
A detenção de Dell Aquilla ocorreu no último dia 5 de junho, data em que os Estados Unidos classificaram o PCC e o CV como Organizações Terroristas Estrangeiras. A confirmação da detenção foi do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS).
Segundo informações de inteligência norte-americana, Felipe mantinha a própria esposa presa enquanto se preparava para fugir dos EUA para o México. Ele estava em situação migratória irregular e com antecedentes criminais nos Estados Unidos.
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A prisão de Dell Aquilla aconteceu após uma perseguição, quando ele foi abordado no trânsito em Mooresville. O carro dele acabou colidindo com outros parados no trânsito, o que o levou a tentar uma fuga a pé, mas sem sucesso.
Após a detenção, foram apreendidos diversos telefones celulares, laptops, dinheiro e uma pistola calibre 9 mm. O homem foi levado para a cadeia do condado e responderá por acusações estaduais de crime grave por fugir para evitar a prisão.
Além disso, o departamento de Investigações de Segurança Interna (HSI) tem o objetivo de apresentar acusações de posse ilegal de arma de fogo por estrangeiro e sequestro. Uma ordem de detenção migratória também foi expedida.