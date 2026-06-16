Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ex-chefe do PCC e do CV é preso pelo ICE nos Estados Unidos

Prisão de Dell Aquilla ocorreu no último dia 5 de junho, em Mooresville, na Carolina do Norte.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:30)
Mundo
Montagem com duas imagens: à esquerda, pessoa usando camiseta laranja com a palavra “Broncos”, em pé ao ar livre com viaturas ao fundo; à direita, capô de um carro com a palavra “Range Rover” visível, onde estão dispostos vários objetos, incluindo aparelhos celulares, arma de fogo, carregadores, dinheiro em espécie, documentos e chaves, com uma mão usando luva próxima aos itens.
Legenda: Felipe Linares de Oliveira Dell Aquilla estava em situação migratória irregular e com antecedentes criminais nos Estados Unidos.
Foto: Divulgação.

Um ex-chefe das facções criminosas PCC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho) foi detido pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos EUA, o ICE. Conhecido como "Don", Felipe Linares de Oliveira Dell Aquilla foi preso em Mooresville, na Carolina do Norte.

A detenção de Dell Aquilla ocorreu no último dia 5 de junho, data em que os Estados Unidos classificaram o PCC e o CV como Organizações Terroristas Estrangeiras. A confirmação da detenção foi do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS).

Segundo informações de inteligência norte-americana, Felipe mantinha a própria esposa presa enquanto se preparava para fugir dos EUA para o México. Ele estava em situação migratória irregular e com antecedentes criminais nos Estados Unidos.

Veja também

teaser image
Mundo

Irã cita reabertura do Estreito de Ormuz em até 30 dias após acordo de paz com os EUA

teaser image
Mundo

Reino Unido anuncia proibição de redes sociais para menores de 16 anos

A prisão de Dell Aquilla aconteceu após uma perseguição, quando ele foi abordado no trânsito em Mooresville. O carro dele acabou colidindo com outros parados no trânsito, o que o levou a tentar uma fuga a pé, mas sem sucesso.

Após a detenção, foram apreendidos diversos telefones celulares, laptops, dinheiro e uma pistola calibre 9 mm. O homem foi levado para a cadeia do condado e responderá por acusações estaduais de crime grave por fugir para evitar a prisão. 

Além disso, o departamento de Investigações de Segurança Interna (HSI) tem o objetivo de apresentar acusações de posse ilegal de arma de fogo por estrangeiro e sequestro. Uma ordem de detenção migratória também foi expedida. 

Assuntos Relacionados
Montagem com duas imagens: à esquerda, pessoa usando camiseta laranja com a palavra “Broncos”, em pé ao ar livre com viaturas ao fundo; à direita, capô de um carro com a palavra “Range Rover” visível, onde estão dispostos vários objetos, incluindo aparelhos celulares, arma de fogo, carregadores, dinheiro em espécie, documentos e chaves, com uma mão usando luva próxima aos itens.
Mundo

Ex-chefe do PCC e do CV é preso pelo ICE nos Estados Unidos

Prisão de Dell Aquilla ocorreu no último dia 5 de junho, em Mooresville, na Carolina do Norte.

Redação
Há 35 minutos
Redes sociais.
Mundo

Reino Unido anuncia proibição de redes sociais para menores de 16 anos

Medida deve entrar em vigor no começo do próximo ano.

Redação e AFP
15 de Junho de 2026
Navios no Estreito de Ormuz em alto-mar.
Mundo

Irã cita reabertura do Estreito de Ormuz em até 30 dias após acordo de paz com os EUA

Donald Trump também mencionou a retomada da passagem marítima como parte das negociações para encerrar a guerra no Oriente Médio.

Redação e AFP
14 de Junho de 2026
Foto que contém navios no Estreito de Ormuz.
Mundo

EUA e Irã chegam a acordo de paz e encerram guerra no Oriente Médio

Confronto envolvendo ainda Israel começou no último dia de fevereiro.

Redação e AFP
14 de Junho de 2026
Avião monomotor modelo Pacific Aerospace 750XL branco sobrevoando campo verde.
Mundo

Queda de aeronave nos Estados Unidos mata 12 pessoas

Ocupantes eram 11 paraquedistas e o piloto; o fato ocorreu nas proximidades do Aeroporto Memorial de Butler, no Missouri.

Redação
14 de Junho de 2026
navio embarcacao foto vista de cima.
Mundo

Forças armadas do Reino Unido interceptam petroleiro de 'frota fantasma' da Rússia

O navio deve ser levado para a costa sul da Inglaterra.

Redação
14 de Junho de 2026
Donald Trump durante entrevista.
Mundo

Morte de líder do cartel Tren de Aragua envia 'mensagem clara' à América Latina, diz EUA

Washington e Caracas anunciaram a morte de Niño Guerrero na noite dessa sexta-feira (12).

Redação e AFP
13 de Junho de 2026
Pessoa em ambiente institucional, usando terno escuro e gravata azul, sentada e gesticulando com as mãos abertas enquanto fala. Ao fundo, outras pessoas em trajes formais e bandeiras posicionadas atrás, com foco principal na pessoa em primeiro plano.
Mundo

Trump afirma que acordo de paz com Irã deve ser assinado neste domingo (14)

Segundo presidente norte-americano, o Estreiro de Ormuz deve ser reaberto imediatamente.

Redação
13 de Junho de 2026
A princesa Bajrakitiyabha tinha 47 anos e era conhecida por sua atuação em causas sociais.
Mundo

Princesa da Tailândia morre aos 47 anos após quase quatro anos em coma

Filha mais velha do rei Maha Vajiralongkorn estava internada desde 2022 e era considerada herdeira do trono.

Redação
12 de Junho de 2026
Pessoa com cabelo curto e escuro, usando óculos e brincos, fala em um microfone em um ambiente institucional, com fundo de painéis verdes e brancos. A pessoa veste blusa clara com casaco escuro, usa colar com pingente e faz um gesto com a mão enquanto discursa.
Mundo

Itália nega extradição de Zambelli, cita Moraes no processo e diz que STF não foi 'imparcial'

Decisão foi expedida em 22 de maio, mas motivos foram divulgados nesta sexta-feira (12).

Redação
12 de Junho de 2026
Pessoa sentada na beira de um meio-fio em área externa com gramado e árvores ao fundo. A pessoa veste conjunto verde, usa óculos escuros e segura uma bolsa de alça clara. Ao lado, há uma peça de roupa escura sobre o chão, e ao fundo aparece um muro de pedra e vegetação.
Mundo

Maranhense é encontrada morta dentro de casa no norte da Itália

Maria da Conceição Serra Santos, de 51 anos, teve o corpo encontrado pelo filho no último sábado (6).

Redação
11 de Junho de 2026
Foto de casal.
Mundo

Barbeiro cearense é condenado por morte de ex-companheira piauiense em Portugal

O réu também foi condenado à pena acessória de expulsão do território português.

Redação
11 de Junho de 2026
Imagem que ilustra terremoto de magnitude 6,1 registrado no Golfo do México é sentido em Cuba.
Mundo

Terremoto de magnitude 6,1 registrado no Golfo do México é sentido em Cuba

Tremor foi registrado durante 20 segundos nesta segunda-feira (8).

Redação
08 de Junho de 2026
O presidente dos EUA, Donald Trump, fez publicação exigindo fim de ataques entre países.
Mundo

Israel e Irã retomam ataques após cessar-fogo e elevam tensão no Oriente Médio

O Exército israelense informou ter realizado ataques contra sistemas de defesa aérea iranianos e contra um complexo petroquímico.

AFP e Diário do Nordeste
08 de Junho de 2026
Jatinho que explodiu na Republica Dominicana.
Mundo

Avião pega fogo após pouso de emergência e deixa dois mortos na República Dominicana; vídeo

As vítimas são o piloto e o copiloto da aeronave.

Redação e AFP
08 de Junho de 2026
Prédio desabado nas Filipinas.
Mundo

Terremoto de magnitude 7,8 deixa mortos e feridos nas Filipinas

O alerta de tsunamis chegou a ser ativado.

Redação e AFP
08 de Junho de 2026
Imagem do presidente estadunidense Donald Trump para matéria sobre conflito onde Trump pede bloqueio da passagem após negociações com Irã serem frustradas.
Mundo

Irã ataca Israel com mísseis após bombardeio em Beirute e Trump pressiona por cessar-fogo

Presidente americano adverte Netanyahu contra retaliação e afirma que acordo histórico com Teerã está prestes a ser concluído.

Redação
07 de Junho de 2026
União Europeia veta importação de carne brasileira a partir de setembro
Mundo

União Europeia veta importação de carne brasileira a partir de setembro

Comissão Europeia afirma que Brasil não comprovou que seus produtores atendem as exigências sanitárias do bloco.

Redação e AFP
07 de Junho de 2026
Foto de caverna no Laos, durante buscas.
Mundo

Equipes suspendem buscas pelos dois últimos homens presos em caverna no Laos

Eles estão desaparecidos desde 20 de maio.

AFP / Diário do Nordeste
06 de Junho de 2026
Dunas do deserto do Saara visto de dia para ilustrar matéria sobre mortes devido a pane em caminhão.
Mundo

Dezenas de pessoas morrem de sede no deserto do Saara após falha em caminhão

As vítimas foram enterradas em valas comuns.

Redação e AFP
05 de Junho de 2026