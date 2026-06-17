Irã e EUA assinam acordo de paz

Um acordo de paz entre o Irã e os Estados Unidos foi assinado entre os dois países. O anúncio foi feito por um funcionário do governo dos EUA nesta quarta-feira (17), e confirmado posteriormente por representantes do Irã.

O documento foi assinado pelos presidentes Donald Trump e Masoud Pezeshkian. "Posso confirmar que foi assinado", disse o funcionário dos EUA ao ser questionado sobre a informação do site Axios.

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Foi detalhado que Trump assinou pessoalmente uma cópia do documento durante jantar realizado com o presidente da França, Emmanuel Macron, no Palácio de Versalhes, após a cúpula do G7.

Já o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, citado pela agência Irna, declarou: "O texto do memorando de entendimento de Islamabad foi finalizado com a assinatura dos presidentes. Agora é hora de testar a implementação deste acordo".

O chanceler acrescentou que a assinatura foi realizada de forma eletrônica e que uma cerimônia formal de assinatura "realmente não faz sentido".