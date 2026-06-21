Por que Trump diz que o primeiro-ministro do Reino Unido vai deixar o cargo? Entenda a situação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (21), em uma publicação nas redes sociais, que o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, deixará o cargo.

A declaração ocorre em meio à pressão para que o líder britânico renuncie, mas, até o momento, o governo do Reino Unido não confirmou qualquer mudança.

Na publicação feita na Truth Social, sua rede social, Trump desejou "tudo de bom" a Starmer.

"Keir Starmer renunciará ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Ele fracassou feio em dois assuntos muito importantes: IMIGRAÇÃO e ENERGIA (ABRAM A EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO NO MAR DO NORTE!). Desejo-lhe boa sorte!", afirmou Trump.

Entenda a situação

Nas últimas semanas, as especulações sobre uma eventual renúncia de Starmer ganharam força, sobretudo após a vitória de um adversário interno, Andy Burnham, em uma disputa no Partido Trabalhista.

Além disso, parlamentares e figuras históricas da legenda passaram a defender publicamente que o primeiro-ministro deixe o cargo.

Starmer, contudo, tem negado a possibilidade de renunciar.

EUA x Itália

Na mesma publicação, Trump também voltou a atacar a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni.

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"Depois de gastar trilhões de dólares com a OTAN, a Itália e sua primeira-ministra, nem sequer pensariam em se envolver com a República Islâmica do Irã e sua gravíssima ameaça nuclear. Há décadas nós os defendemos, mas, quando colocados à prova, eles não estão lá para nos defender e ao resto do mundo. Não é bom!", afirmou.

Trump e Meloni vêm trocando críticas nos últimos dias. O presidente norte-americano afirmou que, durante a reunião do G7, a premiê italiana teria "implorado" por uma foto ao seu lado. Meloni, por sua vez, negou o episódio e acusou Trump de mentir.