Funeral de Ali Khamenei reúne multidão e pedidos de vingança contra Trump e Israel

Uma maré humana tomou as ruas de Teerã nesta segunda-feira (6) para acompanhar o cortejo fúnebre do ex-líder supremo Ali Khamenei, no terceiro dia de um funeral nacional pensado como uma demonstração de força e unidade. Após uma guerra que incluiu 40 dias de bombardeios de Israel e dos Estados Unidos, a República Islâmica convocou os iranianos a comparecer em massa ao funeral, uma forma de desafio a seus inimigos. O caixão de Ali Khamenei, que comandou o país por mais de três décadas, até sua morte aos 86 anos, permaneceu exposto ao público durante dois dias na Grande Mosalla, na capital do país. Os iranianos gritam frases antiamericanas e anti-israelenses. Alguns cartazes pedem a "morte" de Donald Trump e do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. A televisão estatal exibiu um vídeo que mostra um boneco de Trump pendurado em uma forca.