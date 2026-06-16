Agricultor que achou petróleo no Ceará pode ficar rico?

O agricultor Sidrônio moreira, de 63 anos, decidiu furar um poço em seu quintal em busca de água para irrigar a plantação e alimentar sua criação de animais. Mas, em vez de água, acabaou brotando petróleo. O fato ocorreu na zona rural de Tabuleiro do Norte, no vale do Jaguaribe cearense. A natureza da substância foi confirmada no último dia 19 de maio, pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Apesar disso, a ideia de que seu Sidrônio pode ficar rico com a descoberta não é tão simples assim. Além disso, atualmente, o agricultor sofre com a falta de água e não arrisca novas perfurações para buscar água por medo de contaminar o terreno. Confira o vídeo e entenda quais desafio seu Sidrônio ainda enfrenta após o achado.