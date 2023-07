Após 21 anos, Fortaleza volta a ter voos diretos para Fernando de Noronha

Após 21 anos, Fortaleza voltou a ter, a partir dessa quarta-feira (5), voos diretos para o arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco. A rota não era comercializada desde 2002. No início daquele ano, a companhia aérea Trip operou a última frequência para o destino, conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A retomada do trecho é realizada pela empresa Voepass, em parceria com a Latam. A oferta será diária. O avião com os primeiros passageiros do novo itinerário decolou às 9h20, com 80% de ocupação.

O Diário do Nordeste embarcou nesse primeiro voo. Ao todo, foi uma hora e 50 minutos de viagem para chegar a Fernando de Noronha. A aeronave utilizada é a de modelo ATR72, com capacidade para 68 pessoas.

A passageira Natália Cabral relatou que destino passou a ser uma possibilidade apenas quando o voo direto começou a ser ofertado. Para ela, a experiência foi “tranquila e rápida”.

O agente de turismo Paulo Diniz também foi conhecer o percurso para comercializá-lo. Na avaliação dele, a trajeto deve ficar mais acessível economicamente e confortável para o público.

“Normalmente, levava-se mais de oito horas para chegar em Fernando de Noronha. Era preciso ir até Recife. Hoje em dia, você toma café da manhã em casa e almoça em Fernando de Noronha”, comentou.

Conforme pesquisa desta coluna, os valores encontrados para a rota podem chegar a R$ 1.683,73, incluindo ida e volta neste mês de julho.

Voos devem ter oferta diária mesmo após alta estação

Inicialmente, a frequência que liga Fortaleza a Fernando de Noronha ocorrerá diariamente. Conforme o gerente comercial da Voepass, Douglas Camargo, a companhia também identifica “potencial para alimentar esse voo de forma diária” após a alta estação.

“Temos uma expectativa muito boa. Esse primeiro está com uma ocupação acima de 80%. Esperamos ter uma ocupação média em torno desse número”, disse. “A previsão é continuar com voos diários”, enfatizou.

*A jornalista Carolina Mesquita viajou a Fernando de Noronha a convite da Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor)

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil