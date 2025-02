Avião da Latam retorna a Fortaleza após colisão com pássaro na decolagem

O voo Latam 3319 de Fortaleza a Guarulhos (SP) descontinuou viagem ao destino final logo após a decolagem do aeroporto de Fortaleza. O novíssimo A321 Neo de matrícula PS-LBJ foi atingido por pássaros (bird strike) na corrida de decolagem.

Segundo a companhia aérea, "o pouso ocorreu em completa segurança às 17h30 e o voo foi cancelado".

"A Latam lamenta os transtornos causados e informa que está oferecendo a assistência necessária para todos os clientes impactados, que serão reacomodados em voos da companhia previstos para amanhã (18)", informou em nota. A aérea afirma que "adota todas as medidas técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos".

Fontes do setor aéreo disseram à coluna que houve o reporte de vários observadores do aeroporto acerca do grande avistamento de aves no entorno. A informação foi ratificada por ouvintes da fonia da frequência do Controle de Fortaleza.

Também há informações de que possivelmente teria havido ingestão de ave pelo motor da aeronave, algo não raro na aviação e não crítico à segurança do voo na maioria das vezes, também porque a aeronave é certificada para voar com apenas um motor.

Em nota, a Fraport, responsável pela administração do Aeroporto de Fortaleza, disse que a solicitação para retornar é uma "prática padrão". "Enquanto era realizada inspeção de segurança na pista, a aeronave orbitou aguardando a liberação e pousou em segurança às 17h28".

Voo 3319

A decolagem ocorreu às 16h52. Logo após deixar o solo, a aeronave curvou rumo Norte (Beira-mar de Fortaleza), sentido contrário para quem voa a São Paulo. Após, iniciou a realização de trajetórias circulares: órbitas, ou esperas, próximo ao litoral da cidade de Caucaia, possivelmente para averiguações acerca da normalidade de sistemas.

Até o pouso, a aeronave realizou diversas dessas órbitas. Foram aproximadamente 30 minutos de voo até o pouso, inclusive em diferentes altitudes, denotando, possivelmente, que não havia grandes anormalidades com a aeronave.

A ocorrência de bird strike, como já publicamos, não é crítica. Partes como asas e motores são projetados para resistirem a colisão de pássaros de até 2 quilos, ainda que a colisão possa trazer danos materiais.

Apesar disso, em dezembro passado, um Boeing 737-800 da empresa coreana Jeju Air foi atingida por pássaros em etapa próxima ao pouso no aeroporto internacional de Muan, aparentemente teve danos sérios que acabaram causando excursão de pista no pouso e colisão contra obstáculo. No triste episódio, somente dois comissários de bordo sobreviveram.