Por que o Governo do Estado do Ceará deveria pagar para a Aerolineas Argentinas voar até Fortaleza?

O Governo do Estado do Ceará deveria pagar para a Aerolineas voar até Fortaleza, porque a empresa argentina leva 46% dos passageiros internacionais que chegam até a Bahia via Salvador, significando uma nacionalidade grande emissora de turistas ao Nordeste, porém, não para o Ceará.

Do total de 46.123 turistas estrangeiros que chegaram à Bahia através de voos internacionais diretos, nos 4 primeiros meses de 2024, nada menos do que 21.645 eram Argentinos. Os dados são da Embratur.

Essa é a grande vantagem do maior estado nordestino, eles eclipsam a visibilidade dos demais estados do Nordeste frente aos argentinos, 1ª nacionalidade estrangeira, de longe, que mais visita o Brasil.

Nos demais estados Nordestinos, os hermanos são apenas 4.308 em Pernambuco, 3.139 em Alagoas, 3.133 no Rio Grande do Norte, 2.323 no Ceará em igual período. Nosso estado continua na lanterna de atração de argentinos em voos diretos.

Ainda, o Ceará, estranhamente, tem a pior porcentagem de ocupação de argentinos nos voos: nos demais estados, a média de argentinos nos voos diretos varia de 88% a 91% (Aerolineas e Gol), nos voos ao Ceará, que são realizados pela Gol, a porcentagem é de apenas 56%. (Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC)

Ou seja, o Ceará não é tão buscado pelos hermanos? Por que apenas o Ceará destoa dessa forma? Já escrevemos que os portenhos buscam (em sua grande maioria) por destinos de mar e sol no Brasil.

Dessa forma, todos os destinos aqui contemplados (CE, RN, PE, AL, BA) possuem grandes lugares para serem vistos. Por que o Ceará ficou para trás?

Procurei saber se as tarifas desses voos poderiam ser o segredo. Porém, segundo o Painel de Tarifas da ANAC, os valores médios de um voo entre Fortaleza e Buenos Aires chegam a ser levemente mais baratos que voos entre Salvador e Buenos Aires.

Seria porque a Bahia é mais próxima, então? Alagoas também é mais próximo, mas ainda atrai pouco, embora esteja numa crescente. Já recebemos inputs que a Bahia realiza negociações em bloco com seus organismos institucionais de fomento turístico: Estado, Municípios, Trade.

Ao mesmo tempo, recebemos informação de autoridades do setor turístico cearense que a coesão entre os entes no estado precisaria de fortalecimento.

A diferença seria a companhia aérea?

Qual companhia faz a diferença na Bahia? Teoricamente, os números mostram que a Gol transporta muitos argentinos até a Bahia, mesma companhia a voar para outros 5 destinos nordestinos, porém, a Aerolineas Argentinas transporta 50% a mais de passageiros.

Ademais, é a grande carrier flag argentina, ou seja, empresa que mais simbolicamente, representa a Argentina. Assim, é natural pensar que o apelo com o povo portenho é maior.

Sozinha, a Aerolíneas transportou 14.857 passageiros totais entre Buenos Aires e Salvador em 2024. Na Bahia, contando Salvador e Porto Seguro, a Gol transportou apenas 9.172.

A Gol tem bons índices, mas mesmo possuindo um hub em Salvador, fez ‘apenas’ 41 partidas nos 4 meses de 2024. A Aerolineas fez 77 partidas, ou seja, acredita mais no potencial da rota, logo seria a companhia a ser cortejada pelo Ceará.

A companhia argentina teve números tão bons que apostou em alocar seu maior jato, o Airbus 330-200 para realizar o voo entre Buenos Aires e Salvador na última alta estação: grande representatividade.

A Aerolineas seria a fonte quase pura do que o Ceará ou qualquer outro estado necessita, doses grandes de turistas estrangeiros. Os turistas argentinos têm vindo em peso, trazidos por eles.

A empresa é tão importante para a Bahia que, no mês de abril, a redução na chegada de turistas trazidos pela empresa na ordem de 50%, foi decisiva para fazer o estado perder a liderança no Nordeste para o Ceará, conforme divulgado pela ANAC.

Mais divulgação do Ceará

O Ceará precisa se fazer mais conhecido na Argentina e uma forma de operacionalizar isso é trazendo a companhia aérea do país para voar ao Ceará. Quando estive lá em janeiro de 2023, perguntei a colaboradores argentinos da Gol quais praias mais conheciam: Pipa-RN, Praia do Forte-BA, Porto de Galinhas-PE. Ué, e Jericoacoara? Canoa Quebrada? Icaraizinho de Amontada?

É preciso divulgar cada vez mais o Ceará. A Secretaria de Turismo do Ceará (Setur) até está a realizar divulgação do destino Ceará em várias cidades argentinas com a Gol, porém, essas ações foram igualmente realizadas em outros momentos, mas não houve grandes novidades.

O estado deveria subvencionar companhias aéreas sul-americanas a voarem para o Ceará, pois está ficando para trás frente aos demais estados do Nordeste em atração não só de argentinos, mas uruguaios, chilenos. Companhias aéreas desses países estão se estabelecendo na Bahia e há voos charters uruguaios indo para Alagoas. Mas e para o Ceará?

O Ceará até que vai bem na atração de europeus e aparenta melhorar o interesse de norte-americanos, porém, o Estado está esquecendo um grande pareto (bloco principal) de visitantes mais próximos de si. Não podemos ser invisíveis ao Cone-Sul.

Assim, mais divulgação é necessária e eventualmente subvenções. Entendo que o Estado teria facilmente a chance de dobrar a visita de argentinos com atração de mais voos para o país.

Precisa atrair voos do Uruguai, Chile: A Bahia recebeu no quadrimestre 1.697 Chilenos, o Ceará. 44.

Claramente, é mais caro, pensando em Cone Sul, voar para o Ceará por causa do combustível, pelo menos. Como vencer essa barreira? Subvenção é necessária. Divulgação é necessária.

Assim, o cliente poderá ver uma vantagem econômica em vir ao Ceará, sem mencionar que temos produtos turísticos tradicionais e esportivos como o Kite Surf.

Novas estratégias precisam ser buscadas.

A coluna procurou a Setur para comentar as ações para atrair mais argentinos para o Ceará, mas o órgão não respondeu até a publicação.