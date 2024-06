Vertical Connect apresenta novo projeto de modelo de carro voador em São Paulo

A Vertical Connect mudou o projeto conceitual do seu Evtol (Veículo elétrico de pouso e decolagem vertical) Genesis X1. Em dezembro de 2023, em Fortaleza, o modelo em tamanho real, chamado de mock-up, representava um veículo com motores (hélices) no nível da cabine de passageiros para até duas pessoas.

Agora, o mock-up aumentou de tamanho, pode comportar até 4 pessoas numa cabine ampla e tem motores elétricos elevados. Reencontramos os gestores da empresa e alguns de seus futuros Evtols em maio em São Paulo, na feira Expoevtol.

Entre dezembro de 2023 e o evento, o modelo agora permite melhor entendimento do conceito do projeto, pois permite o acesso de pessoas internamente, para sentirem como é estar no interior de um Evtol.

Foto: Igor Pires

Ingressei no modelo e é bastante amplo, estava equipado com uma tela de GPS e apenas isso, para demonstrar que será autônomo, ou seja, não necessitará de pilotos. O usuário ingressará no veículo e apenas digitará para onde deseja se deslocar: o resto é com o Evtol.

A mudança do projeto, conta-nos o CEO da empresa Marco Berzagui foi necessária após ter tido reportes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), órgão certificador do carro voador.

“Eles diziam que esses Evtols com os motores no nível dos passageiros seriam perigosos para os ocupantes. Imagine uma evacuação de emergência, cada um corre para um lado e todos estarão muito próximos das hélices. Ainda, um despaletamento da hélice em voo, algo que fica no nível do cockpit, é perigoso.”

“Liguei para o nosso time e disse que precisaríamos mudar o projeto”, conta Marco.

O CEO da Vertical Connect, apresentou o novo Evtol Gênesis - X1, 100% elétrico, sem tripulação, com 130 km de autonomia de voo e projetado para garantir uma mobilidade urbana eficiente.

No stand da Vertical havia ainda o modelo Gênesis Agro Business GX-AB. Este será voltado para atender necessidades de agricultores e pecuaristas com capacidade de transportar mais de 200 litros de água e insumos líquidos: era o mock-up que fora apresentado em Fortaleza, antigo modelo do Gênesis – X1.

Legenda: Mock up Gênesis Agro Business (antigo projeto Gênesis X1, apresentado em Fortaleza) Foto: Igor Pires

Montagem no Ceará

O CEO da empresa explica que ainda segue em conversas para levar a montagem dos veículos no Ceará. Segundo Marco, a ambiência de negócios do Estado é boa e que teve conversas importantes com o Banco do Nordeste-BNB, sediado em Fortaleza, para buscar recursos.

“No Ceará, temos conversado com importantes lideranças locais. Conversamos com a Prefeitura de Itaitinga para levarmos a fábrica para lá, o BNB tem sede em Fortaleza. Levamos tudo isso em consideração”, comentou Marco Berzagui.

Legenda: Interior do Genesis X-1 Foto: Igor Pires

Na feira havia, inclusive, empresários cearenses conversando com as lideranças da Vertical Connect. Com quem falei, explicou-me que o assunto trabalhado era justamente sobre a vinda da empresa para o Ceará.

Marco Berzaghi conta que a empresa já chegou a receber capitalização de investidores no valor de R$ 4 milhões. Perguntei se era uma bela quantia, ao que Marco comenta: “é um início, mas os custos associados são muito caros. A Eve (Air Mobility, subsidiária da Embraer, recebeu R$ 180 milhões para iniciar seus trabalhos de desenvolvimento)”.

Voo experimental

Algo que não avançou com a empresa foi o voo experimental dos modelos. O voo que era especulado para o primeiro semestre, agora é pensando para o segundo semestre deste ano.

Por outro lado, não há indícios de que os modelos apresentados na Expoevtol estejam próximos de realizar voos, dado que não se veem muitos sistemas no interior do veículo.

Essa é, portanto, uma dúvida que continua pairando no ar: a capacidade da empresa de, literalmente, decolar.

