O xadrez europeu em Fortaleza: TAP, Air France, Latam e Iberia disputam espaço na alta estação
Fortaleza viverá uma movimentação estratégica entre quatro gigantes da aviação internacional.
TAP, Air France, Latam e Iberia ajustam suas malhas para capturar a demanda crescente da alta estação, com reforços, trocas de aeronaves, suspensão de rotas e estreias que reposicionam a Capital cearense como um dos principais gateways (porta de entrada) de acesso à Europa.
TAP abre reforços pontuais em setembro
A TAP foi a primeira a “bater o centro”. Em setembro de 2025, a companhia portuguesa operou voos extras entre Fortaleza e Lisboa, com dupla operação diária em datas como 4, 6 e 8 de setembro.
O reforço coincidiu com o início da temporada de ventos no Ceará, que atrai turistas europeus para esportes como kitesurf e windsurf.
O incremento da TAP relembra o ano de 2024, quando a companhia chegou a tornar regulares voos com A321 Long Range em Fortaleza.
Air France avança em outubro
Logo após a TAP, a partir de 13 de outubro próximo, a Air France aumentará a frequência de operação para cinco voos semanais entre Fortaleza e Paris, com pico de seis voos na semana de 14 a 20 de outubro.
A estratégia mira o mesmo público europeu da TAP, aproveitando o fluxo turístico para o litoral cearense.
LATAM sacrifica Miami para fortalecer Lisboa
A Latam fez um movimento ousado: suspenderá temporariamente a rota Fortaleza–Miami entre 26 de outubro de 2025 e 28 de março de 2026, para incrementar os voos para Lisboa, que passam de um para três semanais.
A decisão foi motivada pelo melhor desempenho da rota portuguesa, tanto em ocupação quanto em transporte de carga.
A redução de voos a Flórida nos EUA, como fez a Gol, tem relação provável com o contexto mais restritivo de imigração.
A Latam terá o maior aumento percentual em assentos para a Europa: incremento de 200%, o que nos leva a avaliar com atenção os níveis de adequação entre demanda e oferta de assentos.
TAP volta a atacar em dezembro e janeiro
Entre os 22, 23, 28 e 29 de dezembro e 5 e 6 de janeiro de 2026, a TAP terá voos extras, inclusive com o Airbus 330-200 e A330-900 para 298 passageiros.
Será outro incremento importante de assentos em momentos chave: Natal e Ano-novo.
Air France muda aeronave, mas mantém força
Em dezembro, a Air France substituirá o Boeing 777-200 pelo Boeing 787-9, a partir do dia 16, reduzindo cerca de 50 assentos por voo, mas mantendo as cinco frequências semanais até 18 de janeiro de 2026.
A mudança indica eventualmente uma adequação a demanda menor, sem renunciar à presença robusta durante o pico da alta estação.