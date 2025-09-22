O xadrez europeu em Fortaleza: TAP, Air France, Latam e Iberia disputam espaço na alta estação

Fortaleza viverá uma movimentação estratégica entre quatro gigantes da aviação internacional.

TAP, Air France, Latam e Iberia ajustam suas malhas para capturar a demanda crescente da alta estação, com reforços, trocas de aeronaves, suspensão de rotas e estreias que reposicionam a Capital cearense como um dos principais gateways (porta de entrada) de acesso à Europa.

TAP abre reforços pontuais em setembro

A TAP foi a primeira a “bater o centro”. Em setembro de 2025, a companhia portuguesa operou voos extras entre Fortaleza e Lisboa, com dupla operação diária em datas como 4, 6 e 8 de setembro.

O reforço coincidiu com o início da temporada de ventos no Ceará, que atrai turistas europeus para esportes como kitesurf e windsurf.

O incremento da TAP relembra o ano de 2024, quando a companhia chegou a tornar regulares voos com A321 Long Range em Fortaleza.

Air France avança em outubro

Logo após a TAP, a partir de 13 de outubro próximo, a Air France aumentará a frequência de operação para cinco voos semanais entre Fortaleza e Paris, com pico de seis voos na semana de 14 a 20 de outubro.

A estratégia mira o mesmo público europeu da TAP, aproveitando o fluxo turístico para o litoral cearense.

LATAM sacrifica Miami para fortalecer Lisboa

A Latam fez um movimento ousado: suspenderá temporariamente a rota Fortaleza–Miami entre 26 de outubro de 2025 e 28 de março de 2026, para incrementar os voos para Lisboa, que passam de um para três semanais.

A decisão foi motivada pelo melhor desempenho da rota portuguesa, tanto em ocupação quanto em transporte de carga.

A redução de voos a Flórida nos EUA, como fez a Gol, tem relação provável com o contexto mais restritivo de imigração.

A Latam terá o maior aumento percentual em assentos para a Europa: incremento de 200%, o que nos leva a avaliar com atenção os níveis de adequação entre demanda e oferta de assentos.

TAP volta a atacar em dezembro e janeiro

Legenda: Airbus 330-200 em aproximação final em Fortaleza Foto: JohnAlysson Spotter

Entre os 22, 23, 28 e 29 de dezembro e 5 e 6 de janeiro de 2026, a TAP terá voos extras, inclusive com o Airbus 330-200 e A330-900 para 298 passageiros.

Será outro incremento importante de assentos em momentos chave: Natal e Ano-novo.

Air France muda aeronave, mas mantém força

Em dezembro, a Air France substituirá o Boeing 777-200 pelo Boeing 787-9, a partir do dia 16, reduzindo cerca de 50 assentos por voo, mas mantendo as cinco frequências semanais até 18 de janeiro de 2026.

A mudança indica eventualmente uma adequação a demanda menor, sem renunciar à presença robusta durante o pico da alta estação.