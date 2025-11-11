Banco Central permitirá que clientes bloqueiem abertura de chaves Pix não autorizadas

O Banco Central anunciou que lançará uma nova ferramenta que permitirá aos clientes impedir a criação de novas chaves Pix sem autorização do titular. A medida, segundo o chefe-adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do BC, Breno Lobo, busca reforçar a segurança do sistema de pagamentos instantâneos e coibir fraudes.

A novidade seguirá o modelo de outro serviço que será disponibilizado a partir de dezembro, no qual o cidadão poderá informar às instituições financeiras que não deseja abrir novas contas — sejam correntes, de poupança ou de pagamento — em seu nome.

O objetivo é evitar tanto a abertura de chaves Pix fraudulentas quanto a inclusão indevida de titulares em contas conjuntas ou empresariais.

“No Registrato, no começo de dezembro, haverá uma funcionalidade que permite ao usuário proibir a abertura de contas em seu nome. Se quiser abrir uma conta, basta comunicar ao BC e liberar temporariamente a opção. Vamos fazer isso também para as chaves PIX em breve”, afirmou Breno Lobo.

O que é o Registrato?

O Registrato é o sistema do Banco Central que permite aos cidadãos consultar informações financeiras, como empréstimos, contas bancárias ativas, chaves PIX cadastradas, cheques sem fundos e operações de câmbio.

Como usar o Registrato?

O uso do Registrato é simples, rápido e online. Para começar, é necessário criar uma conta no sistema do Banco Central. O cadastro pode ser feito de duas formas:

Via Gov.br: utilize credenciais do portal Gov.br. Para criar o cadastro no Registrato, é necessário ter uma conta do tipo Prata ou Ouro

utilize credenciais do portal Gov.br. Para criar o cadastro no Registrato, é necessário ter uma conta do tipo Prata ou Ouro Via Banco Central: acesse o site para ter informações sobre o Registrato diretamente

Após o cadastro, o usuário pode selecionar os relatórios que deseja consultar, consultar informações financeiras, como empréstimos, contas bancárias ativas, entre outros serviços.