Pix vai mudar? Banco Central quer evitar rotativo parcelado; entenda

Em breve, clientes que optarem por pagamentos via Pix parcelado não poderão contratar novos empréstimos caso estejam inadimplentes, informou o chefe-adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, Breno Lobo.

A declaração foi dada em um evento da Associação Brasileira de Direito e Economia (ABDE) sobre segurança digital e faz parte do processo de regulamentação das regras da modalidade de pagamento.

Segundo o g1, a ideia é impedir a "rotativação" do parcelamento de empréstimos, evitando que o Pix parcelado tenha uma experiência similar a do cartão de crédito, em que o cliente pode estar inadimplente em diversas operadas e "empilhar" as dívidas.

A expectativa é que a modalidade do Pix parcelado seja justamente uma alternativa para 60 milhões de brasileiros que não tem cartão de crédito, mas com menos efeitos negativos.

Atualmente, o parcelamento por meio do Pix já é uma realidade ofertada por várias instituições financeiras, mas o Banco Central deve padronizar as regras ainda este mês, com intuito de facilitar as transações para consumidores e bancos.

"O cartão de crédito tem muitas coisas positivas, mas uma das coisas que tem efeitos negativos sobre endividamento da população é questão da 'rotativação' do cartão de crédito. A gente não quer trazer para dentro do Pix isso. É uma das linhas que está sendo discutida no BC", explicou Breno Lobo.

Apesar da fala sobre a tentativa de conter o endividamento dos brasileiros, Lobo destacou que os bancos poderão cobrar mais juros, além dos contratados no momento da abertura do crédito, em caso de inadimplência no Pix parcelado.

"A gente vai regulamentar, trazer regras de transparência. O que acontece se eu inadimplir, se não pagar o montante total, qual a multa, o juros que vai incidir", destacou.

Veja também Negócios Bancos oferecem Pix parcelado no crédito e no empréstimo pessoal; entenda como vai funcionar Negócios 'Botão de contestação' do Pix passa a funcionar nesta quarta-feira (1º)

Padronização das regras

Com a regulamentação do Pix parcelado, as instituições financeiras que optarem por oferecer a modalidade de pagamento deverão deixar claras as condições de tomada de crédito, como a taxa de juros cobrada, o valor de cada parcela, o custo total da operação e as possíveis multas em caso de atraso.

Como o Pix parcelado vai funcionar?

A tomada de crédito será possível em instituições financeiras com as quais o consumidor já tenha relacionamento. No momento do pagamento, o cliente poderá parcelar, mas o lojista terá acesso a todo o valor instantaneamente. O Pix parcelado também poderá ser usado para transferências.