Pouco após ser detido no Panamá, influenciador suspeito de desviar milhões via PIX é solto

Gabriel Spalone é suspeito de participar de um esquema que desviou R$ 146 milhões de bancos e empresas

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Gabriel Spalone é um homem jovem, branco, de cabelo preto e que usa óculos escuros e camisa amarela estampada.
Legenda: Gabriel Spalone é empresário e influenciador digital.
Foto: Reprodução

O influenciador e empresário Gabriel Spalone, que havia sido detido pelo setor de imigração do Aeroporto Internacional do Panamá, foi liberado na tarde deste sábado (27). Contra ele há um mandado de prisão temporária expedido por suspeita de participar de um esquema de desvio de R$ 146 milhões em PIX.

A defesa de Spalone informou que a soltura se deveu à falta de ordem de prisão internacional contra o empresário, que também não constava na lista de procurados da Interpol. Informações são do g1.

"A decisão [de liberar] foi fundamentada no pedido de liberdade feito pela defesa, que acatou a tese de imediata liberação do influencer, já que Spalone não possui ordem de detenção internacional e inclusão na lista da Interpol, e que sua prisão, ilegal e abusiva, teria sido realizada por um pedido da autoridade policial civil de São Paulo sem qualquer validade no campo jurídico internacional", alegou, em nota, a defesa.

Solto, o influenciador foi liberado para seguir viagem a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. No entanto, poucas horas depois, a polícia de São Paulo informou que ele passou a integrar a lista vermelha da Interpol.

Entenda o caso

Spalone tem 29 anos e mais de 800 mil seguidores no Instagram. Ele é considerado foragido desde a última terça-feira (23), quando a Polícia Civil de São Paulo deflagrou a Operação Dubai.

Contra o empresário havia um mandado de prisão temporário expedido por ele ser suspeito de participar de um esquema que desviou R$ 146 milhões via PIX de uma instituição financeira e de empresas vítimas de transferências ilegais.

Conforme as investigações, o esquema envolvia empresas criadas por Spalone e que ofereciam serviços financeiros digitais como transações de câmbio, criptomoedas e pagamentos.

