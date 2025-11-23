Novo mecanismo de devolução de Pix contra golpes é lançado neste domingo

O Banco Central (BC) lançou neste domingo (23) um novo mecanismo que amplia as possibilidades de devolução de valores em Pix para vítimas de fraudes, golpes ou coerção. Agora, será possível rastrear o caminho que o dinheiro faz após deixar a conta do titular.

Anteriormente, a devolução só poderia ser feita a partir da conta usada na fraude, o que tornava a situação mais complicada, pois os criminosos transferem geralmente o dinheiro para terceiros.

As novas regras são inicialmente de adoção opcional até o dia 2 de fevereiro, quando se tornará obrigatória em todas as instituições financeiras com Pix.

Sistema anti-golpes

"​Essa identificação vai ser compartilhada com os participantes envolvidos nas transações e permitirá a devolução de recursos em até 11 dias após a contestação", explicou o BC.

A instituição espera que esse tipo de golpe financeiro seja desestimulado, e que o compartilhado das novas informações vai ajudar a impedir que as contas sejam usados em novas fraudes.