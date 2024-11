Está endividado? Feirão oferece descontos de até 99%

Hoje, no Brasil, são mais de 72 milhões de endividados e, é sempre importante ficarmos atentos as oportunidades de negociação de dívidas de forma que possamos organizar nossa vida financeira.

Um dos métodos que funciona há alguns anos é o Feirão Serasa Limpa Nome. O Feirão Limpa Nome, organizado pelo Serasa, é uma iniciativa destinada a ajudar consumidores a renegociarem suas dívidas. Este evento online, em sua edição atual, acontece de 28 de outubro a 29 de novembro de 2024, oferecendo uma plataforma para negociações de dívidas com cerca de 1.000 empresas parceiras, algumas prometendo descontos que podem chegar até 99% do valor devido.

COMO FUNCIONA?

O Feirão Limpa Nome é um evento que visa a renegociação de dívidas. Realizado pelo Serasa, ele oferece aos consumidores endividados a oportunidade de negociar diretamente com as empresas credoras.

Durante as negociações, é possível obter descontos expressivos, revisão das condições de pagamento e outras vantagens que facilitam a quitação das pendências financeiras. A versão online do evento proporciona um acesso fácil e prático para diversas pessoas.

Participar do Feirão é simples: basta acessar o site oficial da Serasa durante o período do evento. Após um rápido cadastro, o consumidor pode verificar suas pendências e as propostas das empresas parceiras para resolvê-las. O objetivo do Serasa com essa iniciativa é reduzir a inadimplência e promover a saúde financeira dos consumidores.

FEIRÃO TAMBÉM É VISADO POR GOLPISTAS

Durante o período de renegociação de dívidas, a alta circulação de dados pessoais e financeiros torna consumidores alvos fáceis para golpes.

Criminosos criam sites e perfis falsos que imitam o Serasa ou as empresas participantes, levando consumidores a pagarem por serviços inexistentes ou a fornecerem suas informações privadas indevidamente.

Essas fraudes visam principalmente a obtenção de dados financeiros, como senhas e números de cartão de crédito, por métodos como phishing.

Além disso, são oferecidos serviços ilegítimos de “limpeza de nome” ou promessas de aumento de pontuação de crédito, que são irrealistas e podem resultar em perda de dinheiro.

CUIDADOS ANTES DE NEGOCIAR

• Verificar se o site é mesmo do Serasa, pois o correto é https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online.

• Imitações: sites e perfis falsos que replicam a identidade visual de empresas legítimas, enganando consumidores.

• Conteúdo enganoso: publicações de informações falsas ou produtos inexistentes para atrair cliques e dados pessoais.

• Phishing: E-mails ou mensagens que imitam comunicações oficiais para roubar informações pessoais.

• Falsificação de sites: cópias de páginas de instituições financeiras, levando usuários a realizar transações fraudulentas.

• Venda ilegal de serviços: ofertas para limpar nome sujo ou promover aumento do Serasa Score, algo que só pode ser feito através dos meios oficiais da Serasa.

• Desconfie de ligações ou mensagens que peçam dados sensíveis, lembrando que os contatos oficiais da Serasa são (11) 9 9575-2096 ou 3003-6300.

• Antes de realizar qualquer pagamento, utilize o validador de pagamentos da Serasa para verificar a autenticidade de boletos ou chaves Pix.

Conseguindo superar todos estes riscos, avalie se a dívida que aparece é real, se o desconto vale a pena para você e se a forma de quitação é possível para seu momento financeiro atual.

Só assim, assuma o compromisso de quitação. Mas é sim um passo importante para sua organização financeira.

Pensem nisso e até a próxima!

Ana Alves

@anima.consult

emaildaanaalves@yahoo.com.br

Economista, Consultora, Professora e Palestrante

