Conheça o desafio de 7 dias para evitar compras por impulso e arrependimento

Pesquisa recente do Serasa demonstrou que 7 em cada 10 brasileiros admitem fazer compras por impulso e 72% deles se arrependem em seguida. Já aconteceu com você?

A Psicologia alerta para este comportamento, considerando que atualmente vivemos em um mundo com muitos apelos, exigências de status, principalmente com as redes sociais. Assim, para me sentir melhor, acabo por comprar o que desejo sem saber se é viável financeiramente, com inúmeras justificativas.

E, ainda, de acordo com o estudo, 33% dos brasileiros afirmam que sua renda não é suficiente para pagar todas as despesas do mês. Mas, então, como posso me proteger de mim mesmo?

As dicas são conhecidas, mas funcionam muito. Para te ajudar besta jornada, vou sugerir aqui o “Desafio de 7 dias”. Além do Desafio das 52 semanas, que lançamos na semana passada, onde muitos leitores se animaram a participar, criamos, agora o “Desafio de 7 dias”, para quem ainda tem desculpas para se organizar financeiramente.

TE DESAFIO A:

· Ficar 7 dias sem pedir delivery – Durante uma semana, se vigie e, a cada vez que for pedir um lanche, comida, bebida em casa, lembre do desafio e faça o seguinte: diga não ao delivery, busque alternativas em casa e, principalmente, guarde o dinheiro que iria gastar no delivery em uma conta caixinha, por exemplo;

· 7 dias para rever os streamings – Reserve uma semana para avaliar as diversas plataformas que você usa e paga mensalmente. São essenciais? O que de fato você utiliza? Gastos mensais parecem pequenos, mas oneram significativamente as despesas anuais, por exemplo. Então, analise seus streamings de música, filmes, séries, etc. e reduza.

· 7 dias sem compras impulsivas – Fique atento, pelo menos por 7 dias, e evite compras por impulso, sempre se questionando sobre ser essencial ou supérfluo naquele momento. Antes de comprar, pare pra pensar. E, guarde o dinheiro que iria gastar nestas compras.

· 7 dias sem saídas custosas a noite – Parece simples, mas não é. Os amigos chamam, os aniversários ocorrem, as festas estão por aí. Se esforce sinceramente a evitar sair por 7 dias apenas. Dependendo do perfil de gastos fora de casa, isso pode comprometer até 40% de sua renda, acredite. Guarde o dinheiro que iria gastar nestas saídas.

Ao término destes 7 dias, se você for consciente e sincero consigo mesmo, se surpreenderá sobre os resultados e o valor economizado. Você vai amar e vai fazer ciclos de 7 dias de desafio. Fazemos dieta de 7 dias, exercícios em 7 dias, mas nada fazemos para nossa saúde financeira. Portanto, te desafio.

Pensem nisso e até a próxima!

Ana Alves

@anima.consult

emaildaanaalves@yahoo.com.br

Economista, Consultora, Professora e Palestrante

