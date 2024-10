Desafio de 52 semanas: como juntar mais de R$ 5 mil em um ano?

Já é fato que o maior problema, muitas vezes, da falta de recursos ou reservas de emergência em nossa vida financeira ocorre devido à falta de um plano bem elaborado.

Sim, precisamos planejar, decidir e se disciplinar para acabar de uma vez com a tormenta de não ter nenhum recurso guardado para aquelas situações emergenciais que sabemos que sempre acontecem. Ou ainda para investir em uma viagem, em melhoria de qualidade de vida física e mental.

Então, vamos te desafiar. Falaremos sobre um método simples e eficaz: o desafio das 52 semanas. Muito conhecido há alguns anos, pode ser um método bem eficiente para quem quer guardar dinheiro gradualmente, com resultados positivos e hábitos saudáveis. Então, vamos lá!

Esse desafio permite que você desenvolva o hábito de economizar de forma gradual e leve. Para começar, tudo o que você precisa é de uma tabela personalizada e uma moeda de R$ 1.

Como funciona?

Durante um ano, ou seja, 52 semanas, você irá poupar um valor que não afetará suas finanças. Ao guardar uma quantia semanalmente, você conseguirá criar o hábito de economizar sem perceber, resolvendo assim a dificuldade de juntar dinheiro. Por exemplo, é possível acumular até R$ 6.890 ao final do desafio, guardando apenas R$ 5 por semana, como valor inicial.

Com essa abordagem, você não apenas aprende a economizar, mas também transforma sua relação com o dinheiro, tornando-a mais saudável e sustentável.

Para participar do desafio financeiro é preciso principalmente disposição e foco. Porque a cada semana você terá que guardar um valor específico, que corresponde a semana que você está.

A ideia do desafio funciona assim: na semana 1 você terá de guardar R$ 1, na semana 2 o valor passa a ser R$ 2… na semana 20 é preciso separar R$ 20, e assim por diante, até chegar em 52 semanas (por isso o nome desafio 52 semanas).

Como criar o hábito?

Para criar o hábito de economizar, é necessário pensar em quem começa a fazer exercício físico para ter uma vida mais saudável e seguir recomendações parecidas com o seu dinheiro.

Veja o exemplo: No primeiro dia da academia, você não deve abusar do peso nas máquinas disponíveis de uma só vez. Isso pode gerar lesões que vão deixar você longe dos exercícios físicos por um tempo.

Na lógica, é melhor para a sua saúde que você exercite constantemente, em vez de se esforçar muito apenas pouquíssimas vezes por ano.

Assim como nos exercícios físicos, para que a sua vida financeira seja saudável é preciso manter a frequência. Começar com pequenos passos, que não o impossibilitem de ficar sem dinheiro para pagar as contas, é a chave do sucesso para você criar disciplina financeira e ver seu cofrinho anual crescer.

Existem planilhas e aplicativos de 52 semanas que ajudam a se organizar. Você define a meta final e ele mesmo cria os valores que deve ir guardando semanalmente. E, acreditem, funciona muito. É interessante como precisamos de paciência e disciplina para construir nossos hábitos e, com o dinheiro não é diferente.

A ideia é, se você começar com R$ 5 reais semanais, a cada semana vai aumentando mais R$ 5 reais, ou seja, semana 1 R$ 5, semana 2 R$ 10, e assim por diante. Ao final de 52 semanas você terá guardado R$ 6.890,00.

Por ser uma progressão geométrica, é importante que você atue de acordo com seu bolso, mas precisa da sua decisão e compromisso real com você mesmo.

Mesmo começando com valores menores, é possível juntar uma boa quantia em um ano:

Com R$ 1: total de R$ 1.378,00

Com R$ 2: total de R$ 2.756,00

Com R$ 3: total de R$ 4.134,00

Com R$ 4: total de R$ 5.512,00

Então, comece a agir, não espere janeiro para começar. E você se surpreenderá com o seu próprio poder.

Pensem nisso e até a próxima!

Ana Alves

@anima.consult

emaildaanaalves@yahoo.com.br

Economista, Consultora, Professora e Palestrante

