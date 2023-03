Sebrae elege novo diretor de Administração e Finanças

O Sebrae Ceará tem um novo diretor de Administração e Finanças. Assumirá o cargo Raimundo Reginaldo Braga Lobo, com mais de 30 anos de experiência na entidade.

O Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae/CE elegeu o novo diretor nesta quinta-feira (23), por unanimidade, para a conclusão do mandato do quadriênio 2023-2026.

O posto era anteriormente ocupado por Airton Gonçalves Júnior, que faleceu no último dia 24 de fevereiro.

Reginaldo, que até então vinha ocupando a função de assessor da Diretoria Executiva, passa agora a fazer parte da Diretoria Executiva do Sebrae/CE, juntamente com Joaquim Cartaxo (diretor-superintendente) e Alci Porto (diretor técnico).

Legenda: Raimundo Reginaldo Braga Lobo tem mais de 30 anos de experiência na entidade Foto: Divulgação

Engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Ceará, ele também possui especializações em Engenharia de Produção, pela UFC e em Consultoria Empresarial, pela USP.

Reginaldo é funcionário do Sebrae há 34 anos e quatro meses, onde já desempenhou diversas funções, como assessor técnico da Presidência do CDE, articulador da Unidade de Desenvolvimento Setorial e do Escritório Regional do Cariri, além de coordenador do programa de Desenvolvimento de Agronegócios e do Projeto Fábrica Escola.

Ele também já foi Diretor de Agronegócios da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (ADECE), no período de 2012 a 2014.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil