Sistema Verdes Mares vence duas categorias do Prêmio Sebrae de Jornalismo 2025

A premiação reconhece trabalhos que valorizam o empreendedorismo e fortalecem os pequenos negócios no País

(Atualizado às 21:14)
Ceará
montagem de fotos dos vencedores do SVM no prêmio Sebrae de jornalismo
Legenda: Os vencedores estaduais seguem para a etapa regional, classificatória para a disputa nacional
Foto: Jemmyle Cunha/Lucas Falconery

O Sistema Verdes Mares foi premiado em duas categorias do Prêmio Sebrae de Jornalismo 2025, etapa estadual do Ceará, em cerimônia realizada nesta terça-feira (9), em Fortaleza. As equipes do Diário do Nordeste e da TV Verdes Mares foram vencedoras nas categorias de texto e telejornalismo, respectivamente.

A premiação reconhece trabalhos que valorizam o empreendedorismo e fortalecem os pequenos negócios no País. Nesta edição, foram inscritas 90 reportagens e séries de diversos veículos de comunicação do Ceará, número superior ao do ano anterior, demonstrando o crescimento do interesse em pautas ligadas ao desenvolvimento econômico e social.

O Diário do Nordeste venceu a categoria texto com a reportagem “Do Campo ao Negócio”, do jornalista Ideídes Guedes. Segundo o repórter, a matéria conseguiu dar visibilidade ao esporte de forma mais abrangente, contando histórias reais e os desafios do futebol amador no Ceará. 

"Eu contei a história de jogadores de futebol, amadores e semiprofissionais que não conseguem viver do esporte e eles precisam empreender para poder sobreviver. Muitas crianças e adolescentes ainda têm esse sonho de jogar futebol, mas a realidade é totalmente diferente. Eles almejam ser o Neymar, mas a realidade é essa, do futebol amador. Então, se você não tiver um pé de meia, se não tiver educação financeira para conseguir montar um negócio no futuro, você não consegue se aposentar e muito menos sobreviver", destacou o jornalista.

Telejornalismo

Já a TV Verdes Mares foi vencedora na categoria de telejornalismo com a série “Empreendedorismo no litoral, serra e sertão”, que percorreu diferentes regiões do Ceará para mostrar como moradores transformaram sonhos em negócios.

Em Amontada, destacou os quintais gastronômicos que atraem turistas; em Tauá, mostrou como a tecnologia tem impulsionado o sertão; e em Ipu, revelou a tradição centenária da cerâmica, que garante renda e sustento a famílias há gerações.

A equipe é composta por Susy Costa, Alessandro Torres, Angélica Ferreira, Aline Oliveira, Arclebiana Paula Alencar Pereira, Nilton Alves, Carlos Marlon Benício, Otávio Augusto de Lima Souza e Jemmyle Cunha.

Para a repórter Aline Oliveira, os cearenses conseguem, por meio dos negócios, melhorar a qualidade de vida da família e, sobretudo, garantir a continuidade do trabalho, incentivando jovens ao empreendedorismo e fortalecendo o desenvolvimento local.

"É uma felicidade receber esse prêmio porque a gente entende que conseguiu dar visibilidade a toda essa iniciativa e, principalmente, ao valor real que existe nesse Ceará profundo, no nosso interior, nos lugares mais afastados", comemora a jornalista. 

Os vencedores estaduais seguem para a etapa regional, classificatória para a disputa nacional, quando trabalhos de todo o Brasil concorrerão ao reconhecimento máximo do Prêmio Sebrae de Jornalismo.

