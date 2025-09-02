Fotojornalista do Diário do Nordeste recebe homenagem na Câmara Municipal de Fortaleza

Em comemoração ao dia do repórter fotográfico, celebrado nesta terça-feira (2), a fotojornalista Fabiane de Paula, do Diário do Nordeste, foi homenageada em uma sessão solene na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

A cerimônia foi presidida pela vereadora Adriana Gerônimo (Psol), que reforçou a importância do trabalho dos profissionais da área que atuam na cidade. Fabiane de Paula está entre os nove homenageados pela CMFor, que destaca nomes consagrados do fotojornalismo cearense e jovens fotógrafos.

Para a vereadora Adriana Gerônimo, a iniciativa de reconhecer a trajetória profissional dos fotojornalistas da Capital é uma forma de exaltar o papel da informação de qualidade, do jornalismo e da fotografia nos tempos atuais.

"A fotografia pode cumprir o papel de informar, sensibilizar e documentar a história. Fotojornalistas são agentes fundamentais na construção da memória coletiva, de forma ainda mais relevante atualmente, com o excesso de imagens, informações e fake news que inundam as telas dos celulares e as mentes das pessoas", sublinha a Câmara na homenagem.