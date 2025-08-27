Nilo Dantas toma posse na Câmara de Fortaleza, substituindo Michel Lins

O suplente de vereador Nilo Dantas (PRD) foi empossado, nesta quarta-feira (27), para uma vaga na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), numa cerimônia realizada no Plenário Fausto Arruda.

O político substitui o vereador Michel Lins (PRD), que se licenciou do cargo por interesse particular pelo período de 120 dias. De acordo com ele, a substituição ocorre “por uma questão estratégica”.

Dantas é morador do Bom Jardim e obteve 6.289 votos na eleição de 2024. Em suas redes sociais, o político informa que fundou o Instituto Novos Dias, atuante na localidade em que reside.

Na Casa, após prestar o juramento e assinar o termo de posse, Nilo Dantas agradeceu a todos os presentes e reforçou seu compromisso com todos que acreditaram em seu projeto e na continuidade do seu trabalho.

“É um momento de emoção e um senso muito grande de responsabilidade. Hoje nós trabalhamos em prol da primeira infância e da assistência social, com projetos sociais nas periferias de Fortaleza e venho levantar com firmeza essas pautas na Câmara”, declarou.