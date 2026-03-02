Ivete Sangalo fraturou dois ossos da 'maçã do rosto' em queda após desmaio

Ivete Sangalo fraturou dois ossos da "maçã do rosto" — chamados, cientificamente, de zigomáticos. O diagnóstico foi compartilhado por ela na noite desta segunda-feira (2), nas redes sociais. As fraturas são consequência de uma queda significativa sofrida pela cantora na última quarta-feira (25), logo após passar mal e desmaiar.

Durante o tratamento inicial da queda, Ivete descobriu ter síndrome vasovagal. Segundo o hospital Sírio-Libanês, a condição é uma das principais causas de desmaio, que ocorre devido a uma súbita diminuição da pressão arterial e da frequência cardíaca.

"Tudo aconteceu em Salvador. Eu já tenho um problema de vasovagal, que é uma vertigem que a gente sente, uma queda de pressão em virtude de estresse, acho que por causa do Carnaval", explicou a artista na transmissão ao vivo.

Além de estresse, ansiedade e passar por emoções intensas, como sustos ou grandes preocupações, a síndrome também pode ser ativada por fatores comportamentais, como permanecer em pé por longos períodos, por exemplo.

Ivete foi operada no Hospital Sírio-Libanês nesse domingo (1º) e passou o dia repousando e tomando medicações. "Estou muito agradecida por ter sido um livramento, poderia ter sido tão pior. Foi uma lesão bastante importante, mas foi num lugar que eu poderia me recompor", celebrou.

Cantora fez show neste fim de semana

Um dia antes de operar as fraturas, Ivete se apresentou no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Na apresentação, ela comentou com os fãs que faria a cirurgia na manhã seguinte. "Vai dar tudo certo porque, quem vai estar comigo? Deus", disse.

Nesta segunda, a artista acrescentou que a decisão de manter a apresentação foi tomada com responsabilidade e sob orientação médica. "Fui aconselhada pelos médicos, muito segura, sou uma mulher muito responsável", afirmou, acrescentando que não estava preocupada com a estética, devido ao "olho roxo", mas com a própria segurança.

"Tá bonito? Não tá bonito. Mas a fofa é simpática", brincou, por fim, a baiana.