Dias após cirurgia no rosto, Ivete Sangalo faz show no BBB 26

A cantora Ivete Sangalo foi anunciada como a atração da festa do BBB 26 deste sábado (7). A apresentação vai acontecer menos de uma semana depois de Veveta passar por uma cirurgia devido a fraturas na "maçã do rosto".

A artista, que recebeu alta na terça-feira (3) em São Paulo, passou por problemas de saúde em decorrência de uma virose e forte desidratação, além do diagnóstico da síndrome vasovagal que causou o desmaio de Ivete.

Por recomendação médica, a baiana passou o restante da semana em repouso e vai voltar à agenda de compromissos no sábado.

Ao anunciar o show da baiana no reality, a TV Globo destacou que a presença de Veveta já é tradição no programa. "Ela é da pipoca, do camarote e de todo lugar! No BBB, já virou tradição: a veterana Ivete Sangalo não fica de fora das festas do reality", diz nota da Globo confirmando a apresentação.

A emissora prometeu para a noite um repertório animado, recheado de hits do momento, como “Vampirinha”, às clássicas músicas que embalam muitos carnavais.

Detalhes da festa

Além do show da baiana, a festa ainda contará com decoração moderna, repleta de LEDs e com itens para interatividade. Uma piscina de bolinhas surpresa e um set com câmera em 180 graus para produção de conteúdo estarão entre os elementos contemplados no cenário.

Já na entrada, os participantes serão recepcionados por um túnel com fotos de si próprios captadas antes do evento. O figurino será em branco e azul.

Estado de saúde de Ivete Sangalo

No último dia 25, Ivete preocupou os seguidores ao surgir nas redes sociais com um olho roxo e um corte acima da sobrancelha. Nos vídeos, ela detalhou o que ocorreu antes da internação.

“Passando aqui para tranquilizar todo mundo. Essa noite eu tive uma diarreia, provavelmente uma virose que peguei, tive uma diarreia muito intensa, uma dor de cabeça muito forte. Passei a noite indo ao banheiro”, explicou.

Segundo a cantora, o mal-estar resultou em desidratação e na perda de consciência. “Acho que desidratei por conta da diarreia, desmaiei e cai no chão com tudo, inclusive, tive um cortezinho aqui”, relatou.

A cantora ainda sofreu fraturas na face em decorrência da queda. Durante o tratamento inicial, em um hospital de Salvador, Ivete descobriu ter síndrome vasovagal. A condição é uma das principais causas de desmaio, que ocorre devido a uma súbita diminuição da pressão arterial e da frequência cardíaca.

"Tudo aconteceu em Salvador. Eu já tenho um problema de vasovagal, que é uma vertigem que a gente sente, uma queda de pressão em virtude de estresse, acho que por causa do Carnaval", explicou a artista na transmissão ao vivo.

Dias depois, no domingo (1º), a baiana foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para realizar a cirurgia para tratamento das fraturas no rosto. Ela recebeu alta nesta terça-feira (3) e ficou de repouso nos últimos dias por recomendação médica.